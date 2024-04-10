Мусульмане Южного Кавказа объяснили различия религиозных традиций

10 апреля 2024, 23:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане растет роль ислама и число мусульман, при этом представители шиитской и суннитской ветви по-разному относятся к месяцу Рамадан, рассказали аналитики и местные жители. Празднование Ураза-байрама в Карабахе стало первым за 30 лет, а для мусульман Аджарии праздник стал поводом привлечь внимание властей к проблемам.

Как информировал "Кавказский узел", в 2024 году месяц поста Рамадан в большинстве республик Северного Кавказа начался 11 марта. В Азербайджане первым днем Рамадана также было объявлено 11 марта. С 10 по 14 апреля объявлены выходными в Азербайджане в связи с празднованием Уразы-байрама. Жители страны, занятые в сфере услуг, посетовали на потерю дохода из-за длительных выходных. Работники организаций, напротив, выразили удовлетворение тем, что нерабочими объявлены сразу пять дней.

Рамадан – девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста, духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Месяц поста завершается праздником разговения Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр).

С 8.00 (7.00 мск) 10 апреля в Азербайджане мусульмане совершали праздничный намаз. В этом году 10, 11 апреля - праздник Рамазан. Поскольку 13 и 14 апреля - суббота и воскресенье, то в связи с праздником Рамазан (употребимое в Азербайджане название праздника Ураза-байрам - прим. "Кавказского узла") пять дней с 10 по 14 апреля будут нерабочими.

В Баку праздничные намазы прошли в одной из главных и вместительных мечетей "Гейдар", где одновременно могут молиться 7 тысяч человек. В мечетях "Аждарбек" (500 человек), соборной мечети "Тезепир" (одна тысяч человек), в мечети города Шамаха (1,5 тысячи человек), и других храмах по всей стране проведены религиозные церемонии.

Подсчет количества молящихся не проводится. В Азербайджане имеется 2250 мечетей, из них 136 располагаются в Баку. Ислам является основной религией Азербайджана. 99,2% населения страны – мусульмане. Около 85% мусульман Азербайджана исповедуют ислам шиитского толка, а 15 % - мусульмане-сунниты, следует из статистических данных.

Cоциологический опрос "Ислам в Азербайджане: существующие реалии и общественное мнение" проводился в 2012 году Центром стратегических исследований при президенте Азербайджана, после этого схожих исследований не было. Исследование показало, что за пять лет, с 2007 по 2012 год число верующих в Азербайджане возросло. 96,01 % респондентов заявили, что считают себя мусульманами, 30,2 % - глубоко верующими, 0,1% - атеистами, и 0,1% - христианами. 45% опрошенных не относят себя ни к одной из ветвей Ислама, 38% - считают себя шиитами, а 14% - суннитами.

Учитель географии в городе Гах, автор статей в "Википедии" Намик Манташев считает, что больше жителей Азербайджана стали следовать религиозным традициям. "Прежде не соблюдавшие религиозный пост стали исполнять требования ислама. Даже выпивавшие алкогольные напитки азербайджанцы в Рамазан как минимум отказываются от спиртного. Количество верующих значительно возросло", - сообщил Намик Манташев.

Есть различия в праздновании между суннитами и шиитами, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" социолог Ахмед Гашамоглу. По его словам, сунниты больше обращают внимание на ограничения в исполнении желаний, для воспитания скромности и самопожертвования.

"Когда молился имам Али (Али ибн Абу Талиб, один из основных пророков, основатель Ислама, шииты считают его преемником пророка Мухаммеда - прим. "Кавказского узла"), враги ислама ударили по голове саблей. Поэтому шииты в месяце Рамазан отмечают день убийства имама Али, относясь к Рамазану как траурному месяцу. В этом месяце шииты не празднуют, не организуют свадьбы, даже не носят новую одежду и не вселяются в новые дома. У суннитов таких требований нет, они не считают месяц Рамазан траурным. Сунниты понимают Рамазан как месяц очищения нравственности", - пояснил социолог Ахмед Гашимоглу.

"В шиитских Нахчыване и Лянкяране в Рамазан не проводят свадьбы. А в северных районах - Губа, Газах, Шеки, Загатала, Гах, Балакян, даже некоторых селах Агдамского района где преимущественно жили сунниты, проведение торжеств - свадеб, дней рождения ребенка считается нормальным в Рамазан. В суннитской Турции месяц Рамазан называют султаном всех месяцев, когда свадьбы проводят с особой торжественностью", - добавил социолог.

Преподаватель-биолог Сакина Ализаде из Баку рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 9 апреля она, покупая продукты для празднования, потратила 130 манатов (около 76 долларов). В прошлые годы, по ее словам, праздничные затраты были меньше.

"Каждый год все продукты понемногу дорожают. Но не обязательно готовить крупное застолье, с изобилием разных блюд. Скромность украшает мусульманина. Если семья не может позволить несколько блюд, хозяйка может приготовить одно, часто плов, в расчете только на членов своей семьи. Средства для этого есть у всех", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Меню для праздничного застолья на одного человека в бакинских кафе и ресторанах может стоить от 9 до 45 манатов (от 5,5 до 26,5 долларов США) на человека. Есть и предложения о застолье по цене до 75 манатов (около 44 долларов США), следует из сообщений бакинских заведений общепита.

"Наша семья не празднует Рамазан в ресторане, мы считаем это излишеством. Цены меняются, основные продукты немного подорожали, кроме хлеба. Но 10 апреля мы проведем праздник за таким же застольем как раньше. Считаю, что те, кто не имеет финансовой возможности отмечать этот праздник пышно, не должны это делать. Главное не еда, а созданная семьей вокруг стола атмосфера, отношения членов семьи между собой и к другим людям. Отношение человека к себе", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Баку Заур Нуриев.

Индекс праздничных цен можно просчитать по стоимости "еды пророков" - пальмовых фиников. В Азербайджане этот продукт не растет. В страну финики импортируют из Ирана, Израиля и арабских стран. Самые дешевые и распространенные на базарах Баку финики из Ирана. В зависимости от сорта они стоят от 6 до 11 манатов (от 3,5 до 6,5 долларов США) за килограмм. За 20-23 маната (11,5 - 13,5 долларов США) продается килограмм фиников из священного города Медина.

Килограмм риса, без которого нельзя приготовить плов на праздник, на базаре продается за 3-6 манатов. Осенью 2023 года средняя цена килограмма длинного риса, годного для плова, была вокруг 4,6 манат (импортный) и 5, 2 манат (местный, лянкяранский рис), сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший местные рынки.

Экономист Вахид Магеррамов считает праздничные подорожания естественными. "В соответствии с рыночным законом спроса-предложения, в праздники, когда во всех семьях готовится особое застолье, цены растут. После завершения Рамазан цены на продукты упадут, к тому же весной на базар придут свежие овощи, что приведет к значительному сезонному удешевлению продуктов", - объяснил эксперт.

Экономист Халид Керимли напомнил о более чем десятипроцентном росте цен на продукты в 2023 году, а в 2022 году - на более чем 20%. "В последние месяцы рост цен замедлился, а мясо и рыба осенью подешевели. В 2024 году рост цен в целом вдвое ниже, чем в предыдущем году",- сказал экономист корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что такая динамика зависит от мировых цен на продукты питания. Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году запланирована Госкомстатом страны на уровне 5,2%.

Ураза-байрам впервые за 30 лет отметили в Карабахе

В 2024 году впервые за последние 30 лет азербайджанцы могут праздновать Ураза-байрам на всей территории Карабаха. Там осталась относительно целой лишь одна мечеть "Джума" в Агдаме, которая в последние годы использовалась в качестве высотного наблюдательного пункта для военного контроля территории. Мечеть после 2020 года отремонтирована, но в Агдам население не заселено из-за того, что не закончено разминирование территории и не завершено строительство новых домов, сообщил корреспондент "Кавказского узла", ранее посетивший Агдам.

Крупнейшая мечеть Карабаха строится с 2023 года в Лачине, в строительстве принимают участие рабочие из этого района. Здание мечети, площадь которой составит около 600 квадратных метров, спроектировано с куполом высотой 16 метров и двумя минаретами высотой 24 метра, - сообщил 30 ноября 2023 года заместитель директора ОАО "Служба благоустройства Лачина" Эльнур Абдуллаев, слова которого приводит ASN Media.

9 апреля в новопостроенном поселке Агалы Зангиланского района впервые за 30 лет организовано застолье-ифтар - ужин с наступлением темноты, завершающий месячный пост. Ифтар финансирован продуктовой компанией Super Sun. В поселке Агалы проживают 150 семей, 774 человек. Переселение в Агалы продолжается, проинформировал 9 апреля сайт Qafqazinfo.az.

В целом на перешедшие под контроль Азербайджана территории вернулись для постоянного проживания 2,3 тысячи азербайджанцев. Поскольку мечетей на заселенной территории нет, праздничные богослужения проводились в домах и общественных закрытых помещениях, проинформировало издание Xalq qazeti.

Грузинские мусульмане напомнили в Ураза-байрам о проблемах общины

В батуми сегодня мусульман пришли поздравить члены правительства Аджарии, которые наблюдали, как верующие совершают намаз на улице, сообщило сегодня издание "Батумелеби".

Мусульманские активисты потребовали от властей дать разъяснения по поводу строительства мечети. "Когда в Батуми построят новую мечеть?" Когда мэрия Батуми выдаст разрешение на строительство новой мечети? Люди молились на улице под этим дождем. Что мы, мусульмане, сделали не так?" - спросила активистка Нестан Ананидзе председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

В мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельня. Ситуация переросла в многолетние судебные тяжбы.

Мусульмане, собравшиеся в мечети, спросили Рижвадзе о том, что происходит в Адигени. Глава правительства ушел от прямых ответов. "Мы активно работаем над решением поднятой вами проблемы. Драками, спорами и речами это не решится. Это решит любовь друг к другу", - приводятся его слова в публикации.

Власти Адигенского района пообещали предоставить мусульманской общине альтернативную площадку для проведения молитв и обучения детей в селе Иджарети, сообщил 9 апреля корреспонденту "Кавказского узла" Юсуф Микеладзе, в доме которого функционирует духовный центр. "Власти обещали предоставить альтернативную площадь в кратчайшие сроки. На этот период мы приостановили проведение молитв у меня дома в Адигени. Если площадь не предоставят, тогда их возобновим", - добавил он.

Муфтий Самцхе-Джавахети Мамука Вашакмадзе также сообщил сегодня, что пятничная молитва не будет проводиться в Адигени. "После бурной дискуссии с мусульманской общиной было принято решение прекратить пятничную молитву, байрам-намаз и перевести все в переговорный формат, в цивилизованный формат", - привело его слова TV9.

8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста против собрания мусульман на молитву. В поселке нет мечети, и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. Бывший муфтий Грузии потребовал от властей страны расследовать инцидент. Власти и правоохранительные органы не реагируют на нарушения прав грузинской мусульманской общины, что создает атмосферу безнаказанности и предпосылки для возобновления насилия, заявили правозащитники. Местные жители недовольны, что в село приезжают мусульмане из других населенных пунктов. По словам Юсуфа Микеладзе, который собирает единоверцев на молитву в своем доме, приезжие не создают проблем сельчанам.

5 апреля жители Адигени вновь вышли на протест против собраний мусульман в частном доме, силовики сдержали их. Глава агентства по делам религий сообщил, что владелец дома Юсуф Микеладзе не идет на компромисс. Микеладзе назвал предложения властей неприемлемыми. Силовики не позволили протестующим подойти к дому Микеладзе. 6 апреля активисты возложили ответственность на власти страны за конфликт в Адигени.

Адигени – райцентр, расположенный в регионе Самцхе-Джавахети. Согласно последней переписи населения в 2014 году, в нем проживают 16 тысяч 462 человека. В Адигенском районе функционируют грузинские православные церкви, есть монастыри и мечети.

Мусульмане в Грузии подвергаются дискриминации в школах, не получают высшее образование, не могут устроиться на работу. Кроме того, они сами отказываются участвовать в политической и общественной жизни, заявили авторы исследования, проведенного в 2018 году.

В 2014 году жители Кобулети повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. После этого мусульманская община подала в Батумский горсуд жалобу на дискриминацию. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы.

В 2019 году в связи с притеснениями мусульман была подана жалоба против Грузии. Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, говорилось в жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека.

ЕСПЧ постановил, что власти Грузии не предприняли должных действий для предотвращения религиозной дискриминации и насилия в отношении основателей медресе в Кобулети, и назначил компенсации заявителям. При этом он отказался признать инцидент со свиной головой унижающим достоинство обращением.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.