Активисты потребовали обеспечить безопасность мусульман в Адигени

06 апреля 2024, 21:30

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Грузинские активисты возложили ответственность на власти страны за конфликт в Адигени между мусульманами и местными жителями. Полиция обязана обеспечить безопасность мусульман, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", жители Адигени 5 апреля вышли на протест против собраний мусульман в частном доме, силовики сдерживают их. Глава агентства по делам религий сообщил, что владелец дома Юсуф Микеладзе не идет на компромисс. Микеладзе назвал предложения властей неприемлемыми. Силовики не позволили протестующим подойти к дому Микеладзе.

8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста против собрания мусульман на молитву. В поселке нет мечети, и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. Бывший муфтий Грузии потребовал от властей страны расследовать инцидент. Власти и правоохранительные органы не реагируют на нарушения прав грузинской мусульманской общины, что создает атмосферу безнаказанности и предпосылки для возобновления насилия, заявили правозащитники. Местные жители недовольны, что в село приезжают мусульмане из других населенных пунктов. По словам Юсуфа Микеладзе, который собирает единоверцев на молитву в своем доме, приезжие не создают проблем сельчанам.

Девять неправительственных организаций выпустили сегодня совместное заявление в связи с событиями 5 апреля в Адигени. "Возможно, конкретные группы хотят провокации и напряженности между мусульманами и христианами. Возможно, конкретные группы довольствуются этим напряжением. Однако многовековая история толерантности, равенства и справедливости Грузии не даст никому возможности, чтобы в существующей напряженной геополитической обстановке было нарушено наше мирное сосуществование", - говорится в заявлении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты возложили ответственность на власти страны за неспособность разрядить конфликт в Адигени и призвали к обеспечению и равенства эффективных шагов: для обеспечения свободы вероисповедания; урегулированию конфликта на месте и восстановлению доверия между общинами и гарантировать мирное, безопасное и справедливое сосуществование.

Также авторы заявления обратились к министерству внутренних дел с просьбой обеспечить безопасную обстановку для молитв мусульман в Адигени и предотвратить повторение физических нападений и угроз. Кроме того, обеспечить начало своевременного и эффективного расследования происшествия и проведение необходимых следственных действий.

Среди подписавших заявление - "Центр социальной справедливости", Платформа Салам, Платформа солидарности, Центр гражданской включенности и активизма и другие.

Мэр Адигени Гоча Кимадзе сообщил в эфире телекомпании «Формула», что переговорах между властями и Юсуфом Микеладзе принимает участие депутат парламента, бывший руководитель Союза мусульман Грузии Тариэл Накаидзе, который выдвигает новые предложения и требования. "Он был включен переговоры 5 апреля и давал директивы, какие вопросы нужно задать и о чем нужно говорить. Я думаю, что этот процесс должен управляться», - заявил мэр

Представители мусульманской общины заверили, что соберутся для совершения пятничной молитвы 12 апреля в доме Юсуфа Микеладзе, при этом обвинив власти в начале репрессий в отношении мусульман. "Государство официально узаконило репрессивную политику в отношении мусульманской общины… В пятницу обязательно совершим молитву и нас никто не остановит, добавится много других людей", - сказал в эфире телекомпании один из представителей мусульманской общины, приходящий по пятницам на молитву в дом Микеладзе.

Жители Адигени рассказали в эфире, что они против собраний мусульман в доме Микеладзе, поскольку среди них нет местных жителей, на молитву приезжают из других сел. По их мнению, для собраний в частном доме нет причин, так как в селах, населенными мусульманами, есть мечети и молельни.

Адигени – райцентр, расположенный в регионе Самцхе-Джавахети. Согласно последней переписи населения в 2014 году, в нем проживают 16 тысяч 462 человека. В Адигенском районе функционируют грузинские православные церкви, есть монастыри и мечети.

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