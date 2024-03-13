Правозащитники сочли дискриминацией протесты против молитв мусульман в Адигени

13 марта 2024, 23:49

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Власти и правоохранительные органы не реагируют на нарушения прав грузинской мусульманской общины, что создает атмосферу безнаказанности и предпосылки для возобновления насилия, заявили правозащитники, комментируя конфликт в Адигени. Местные жители недовольны, что в село приезжают мусульмане из других населенных пунктов. По словам Юсуфа Микеладзе, который собирает единоверцев на молитву в своем доме, приезжие не создают проблем сельчанам.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста, чтобы помешать своим односельчанам-мусульманам провести пятничную молитву. В поселке нет мечети, и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. Бывший муфтий Грузии потребовал от властей страны расследовать инцидент. Участники акции около центральной мечети Батуми 10 марта призвали власти Грузии пресечь нападки на мусульман в Адигени.

В Адигени ведутся переговоры между Юсуфом Микеладзе, который разрешил проводить пятничные молитвы в своем жилом доме, и муниципалитетом. В результате переговоров должно быть принято решение, можно ли будет проводить молитвы, в каком доме и при каких условиях, сообщил муфтий региона Самцхе-Джавахети Мамука Вашакмадзе. "Там, где люди собираются на молитву в частном жилом доме, нет местных мусульман. Собираются люди из соседних сел, община до ста человек, а ближайшая мечеть от этого села находится в пяти-семи километрах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, строительство мечети в Адигени не входит в планы мусульман, они хотят собираться в частном доме по пятницам для совершения молитвы.

Юсуп Микеладзе рассказал, что у него обычный дом, в котором он проживает с семьей. Поскольку в низине села нет мечети или молельного дома, по этой причине он разрешил единоверцам собираться в своем доме. "Ко мне приходит немного человек – до 30. В доме достаточно места для совершения молитвы. Во дворе дома тоже есть места для парковки автомобилей. Мы никому не мешаем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако местные жители недовольны регулярными собраниями мусульман, поскольку на молитву собираются люди из других сел и жителей Адигени среди них нет. "Эти люди (семья Юсуфа Микеладзе) переехала из Аджарии, у них дома собираются люди из разных мест. Почему они не молятся и не открывают мечеть у себя? Обязательно здесь нужно? Я против открытия здесь мечети", - сказал один из жителей Адигени в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Архимандрит Грузинской православной церкви Николоз Гецадзе, также житель Адигени, возложил ответственность за произошедший конфликт на Юсупа Микеладзе, который действует по своему усмотрению. "Провокацию устроил один человек (Юсуф Микеладзе), он не подчиняется ни требованиям местных мусульман, ни главному управлению правоохранительных органов. Кто все эти люди, которые собираются у него дома? Откуда они пришли? У себя дома, со своей семьей пусть делает все что захочет. Дома можно устраивать пиршество раз в месяц или раз в неделю, но собираться каждую пятницу и говорить, что "мы собираемся в мечети" - с этим никто не смирится и не простит", - сказал он в эфире телекомпании "ТВ Пирвели".

Воздержаться мусульман из других регионов Грузии от поездки в Адигени на пятничную молитву призвал депутат парламента, бывший глава "Союза мусульман Грузии" Тариэл Накаидзе. Он сообщил, что был на встрече в Ахалцихском муниципалитете по поводу инцидента в Адигени. "Представители правительства попросили неделю для решения проблемы. В эту пятницу местные жители совершат молебен. Насколько мне известно, молодые верующие из регионов подумывают совершить пятничный молебен в этой святыне. Я думаю, вы имеете полное право провести такую ​​акцию. Но поскольку соглашение было заключено с недельным сроком и дано обещание, что проблема будет решена за одну неделю, то, на мой взгляд, мобилизовать людей в Адигене в эту пятницу будет неправильно. Поэтому я прошу тех, кто мне доверяет и знает, что я буду бороться за подобные вопросы до конца, поверить мне и воздержаться от приезда в Адигене из регионов в эту пятницу", - написал он сегодня на своей странице в Facebook*.

Адвокат, представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека" Гела Николаишвили пояснил, что нет запрета для совершения религиозных обрядов в частном доме. Также на частном участке можно построить здание для совершения обрядов, но оно не будет иметь официального статуса религиозного культового сооружения.

"Религиозная организация сама должна обратиться в муниципалитет для получения официального статуса для культового здания, в противном случае этот статус не будет присвоен и оно не будет входить в список зданий, принадлежащих религиозной организации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, запрет на совершение молитвы в частном доме Микеладзе – дискриминационный.

Неправительственная организация "Центр социальной справедливости" указала, что в 2023 году произошел инцидент у дома Микеладзе. Тогда местные православные священники требовали прекратить в доме Микеладзе религиозные собрания. После инцидента при участии местных и центральных властей были проведены переговоры между православными и мусульманскими священнослужителями. Они договорились, что продолжат молиться в доме Юсуфа Микеладзе до тех пор, пока местное самоуправление не приобретет альтернативную площадь.

Нарушение прав грузинской мусульманской общины не приводит к соответствующей правовой реакции государства, и это создает атмосферу безнаказанности, также предпосылки для возобновления насилия. "Важно, чтобы на инцидент последовала своевременная и адекватная реакция, чтобы государство создало реальные правовые гарантии защиты прав грузинской мусульманской общины", - говорится в сообщении НПО от 12 марта.

"Центр социальной справедливости" призвал Специальную следственную службу своевременно начать расследование и провести все необходимые следственные действия для эффективного реагирования на случившееся, включая своевременный допрос священнослужителей, причастных к преследованию.

Директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе на своей странице в Facebook* отметила, что "уже более 12 лет грузинская мусульманская община страдает от религиозных преследований, систематической дискриминации", при этом за эти годы "государство не отреагировало должным образом, чтобы защитить достоинство мусульманской общины Грузии, свободу вероисповедания и равенство". "Государство также не работает над устранением причин антиисламских настроений и маргинализации мусульманской общины, укреплением доверия и диалога между общинами", - указала она.

В мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельня. Ситуация переросла в многолетние судебные тяжбы.

Мусульмане в Грузии подвергаются дискриминации в школах, не получают высшее образование, не могут устроиться на работу. Кроме того, они сами отказываются участвовать в политической и общественной жизни, заявили авторы исследования, проведенного в 2018 году.

В 2014 году жители Кобулети повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. После этого мусульманская община подала в Батумский горсуд жалобу на дискриминацию. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы.

В 2019 году в связи с притеснениями мусульман была подана жалоба против Грузии. Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, говорилось в жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека.

ЕСПЧ постановил, что власти Грузии не предприняли должных действий для предотвращения религиозной дискриминации и насилия в отношении основателей медресе в Кобулети, и назначил компенсации заявителям. При этом он отказался признать инцидент со свиной головой унижающим достоинство обращением.

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