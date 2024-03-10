Жители Батуми потребовали пресечь притеснения мусульман в Адигени

10 марта 2024, 18:59

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Власти должны расследовать и пресечь нападки на мусульман в грузинском поселке Адигени, заявили участники акции около центральной мечети Батуми.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста, чтобы помешать своим односельчанам-мусульманам провести пятничную молитву. В поселке нет мечети, и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. Бывший муфтий Грузии потребовал от властей страны расследовать инцидент.

Жители Батуми провели сегодня около центральной мечети города акцию солидарности с мусульманами из поселка Адигени. Протестующие заявили, что недопустимо разделять людей по этническому и религиозному признаку, и призвали государство защитить свободу вероисповедания, равенство и социальный мир, передал телеканал "Аджара ТВ", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"К сожалению, нарушается право проводить молитвы свободно. Исходя из этого, протестующие требуют от властей срочно принять меры, чтобы подобное не повторилось", - сказал в телесюжете участник акции Миндия Атадзе.

"Это была провокация [в Адигени], и я верю, что это расследуют соответствующие ведомства и ситуация будет разрешена", - сказал журналистам телеканала другой протестующий Виталий Нодадзе.

Напомним, в мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельня. Ситуация переросла в многолетние судебные тяжбы.

Мусульмане в Грузии подвергаются дискриминации в школах, не получают высшее образование, не могут устроиться на работу. Кроме того, они сами отказываются участвовать в политической и общественной жизни, заявили авторы исследования, проведенного в 2018 году.

В 2014 году жители Кобулети повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. После этого мусульманская община подала в Батумский горсуд жалобу на дискриминацию. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы.

В 2019 году в связи с притеснениями мусульман была подана жалоба против Грузии. Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, говорилось в жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека.

ЕСПЧ постановил, что власти Грузии не предприняли должных действий для предотвращения религиозной дискриминации и насилия в отношении основателей медресе в Кобулети, и назначил компенсации заявителям. При этом он отказался признать инцидент со свиной головой унижающим достоинство обращением.

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