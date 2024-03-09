Муфтият Грузии потребовал реакции властей на преследование мусульман в Адигени

09 марта 2024, 12:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятничная молитва мусульман в поселке Адигени на юге Грузии оказалась сорвана после того, как группа местных жителей устроила акцию протеста против ее проведения, в поселок были стянуты силовики. Муфтият потребовал от властей страны расследовать инцидент.

По данным телеканала "Пирвели", 8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста, чтобы помешать своим односельчанам-мусульманам провести пятничную молитву.

В поселке нет мечети и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме местного жителя Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. 8 марта толпа заблокировала дорогу к нему. Протестующие угрожали мусульманам расправой. Союз мусульман Грузии призвал власти защитить гарантированные конституцией права и свободу религии, а также расследовать инцидент, передал 8 марта телеканал, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Адигени были стянуты десятки силовиков, хозяина дома, в котором проводилась молитва, доставили на допрос в полицию, передал 8 марта телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Бывший муфтий Грузии Тариэл Накаидзе потребовал реакции властей на инцидент. "Призываю премьер-министра Грузии оперативно отреагировать", – написал 8 марта на своей странице в Facebook* Накаидзе, перевод публикации которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В Адигени мусульмане систематически подвергаются преследованию, заявил муфтий Хулойского района Аслан Абашидзе. "Мы хотели решить дело путем диалога, должен вмешаться мэр Адигени и муфтий региона Самцхе-Джавахети Мамука Вашакмадзе. Они держат ситуацию на контроле. Мы подключили все соответствующие ведомства, а также проинформировали председателя Верховного Совета Аджарии, депутата парламента Анзора Болквадзе и других", – сказал в эфире телеканала "Формула" Абашидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельная. Ситуации переросла в многолетние судебные тяжбы.

13 января 2021 года после драки из-за строительства мечети в селе в Гурии госпитализированы два человека, их односельчанин был задержан.

Мусульмане в Грузии подвергаются дискриминации в школах, не получают высшее образование, не могут устроиться на работу. Кроме того, они сами отказываются участвовать в политической и общественной жизни, заявили авторы исследования, проведенного в 2018 году.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.