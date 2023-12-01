ЕСПЧ обязал власти Грузии выплатить компенсацию за притеснение мусульман в Кобулети

01 декабря 2023, 00:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии не предприняли должных действий для предотвращения религиозной дискриминации и насилия против основателей медресе в Кобулети, постановил Европейский суд по правам человека. При этом он отказался признать инцидент с повешенной на дверь здания медресе свиной головой унижающим достоинство обращением.

Как писал "Кавказский узел", в 2014 году жители Кобулети в Аджарии повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. Мусульманская община подала в Батумский городской суд жалобу на дискриминацию. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы. В 2019 году в связи с притеснениями мусульман была подана жалоба против Грузии. Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, говорилось в жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 30 ноября вынес решение по делу о препятствиях работе медресе в Кобулети и удовлетворил все основные требования истцов. Европейский суд постановил, что нарушены статьи о праве на личную жизнь, свободе убеждений, совести и религии и запрете дискриминации (статьи 8, 9 и 14 Европейской конвенции о правах человека). Так, суд отметил, что полиция не приостановила дискриминационные действия с преследования на почве религиозной нетерпимости со стороны местных жителей в отношении религиозной школы-интерната.

Суд отметил, что личная жизнь, достоинство и религиозные убеждения заявителей не были должным образом защищены властями. Заявители стали объектами ненавистнических высказываний, угроз и унижающего достоинство обращения во время митинга, организованного агрессивной группой. Наряду с бездействием полиции это создавало чувство страха и незащищенности, из-за чего заявители отказались от дальнейшей работы пансионата, говорится в решении суда опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Восемь заявителей в своей жалобе также указывали на нарушение статьи о запрете пыток и унижающего достоинство обращения (статья 3 Конвенции). ЕСПч отметил, что размещение свиной головы на двери медресе было унизительным для представителей мусульманской общины, но этот факт не соответствует статье 3 Конвенции и отказался рассматривать жалобу по этой статье. Одному из восьми заявителей назначена компенсация морального вреда в тысячу евро, еще семи - 1600 евро каждому, а также всем заявителям - 5000 евро на компенсацию издержек.

Суд отметил, что насильственные действия были направлены против убеждений заявителей, в частности, с целью их унижения и запугивания. Поэтому крайне важно, чтобы национальные власти приняли все возможные меры, включая проведение расследования на основе конкретного контекста, с тем чтобы выявить насильственные действия на религиозной почве. Европейский суд постановил, что национальные власти не обеспечили должным образом обязательство по определению ущерба, нанесенного религиозным убеждениям, что должно было быть в центре внимания расследования этих событий, сообщил сегодня Центр социальной справедливости, который представлял интересы заявителей в ЕСПЧ.

Организация подчеркнула что суд отметил и нарушение статьи 1 первого дополнительного протокола к Конвенции о праве на собственность, так как организаторы медресе имели право свободно пользоваться и владеть арендованным зданием, однако этому помешали как противоправные действия частных лиц, так и недостаточный контроль со стороны государства - в частности муниципальные организации умышленно задерживали подключение здания школы к канализации.

"Очевидно, что в будущем, на стадии исполнения решения, можно будет наложить на правительство Грузии ряд общих мер, которые будут направлены на устранение и предотвращение религиозной нетерпимости, преследований и практики преследования", - отметил "Центр социальной справедливости".

"Кавказский узел" также писал, что мусульманки Аджарии подвергаются дискриминации в школах, не получают высшее образование, не могут устроиться на работу. Кроме того, они сами отказываются участвовать в политической и общественной жизни, заявили авторы исследования, проведенного в 2018 году в четырех районах Аджарии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.