Европа призвала власти Грузии бороться с дискриминацией меньшинств

15 ноября 2023, 02:53

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Власти Грузии должны устранить причины, лежащие в основе дискриминации ЛГБТ-людей, а также религиозных и других меньшинств, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 14 ноября заявила, что власти Грузии должны устранить глубинные причины дискриминации и нетерпимости в отношении ЛГБТ, религиозных и других групп меньшинств, а также обеспечить право на свободу собраний и выражения мнений.

Миятович опубликовала представление Комитету министров Совета Европы в контексте надзора за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека. В представлении отмечается, что отношение общества к ЛГБТ, религиозным и другим меньшинствам в Грузии постепенно улучшается, однако реакция властей в связи с неоднократными случаями дискриминации и проявлениями нетерпимости по отношению к ним не помогли устранить причины, лежащие в основе таких проявлений.

30 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал депутатов задуматься о запрете ЛГБТ-пропаганды в стране. По его словам, такая пропаганда неприемлема в детских садах и школах. "В нашей стране эта тема должна быть табуирована, и по этому поводу можно открыть дебаты в парламенте, в том числе это должно быть урегулировано на законодательном уровне", - заявил Гарибашвили.

Комиссар изложила в докладе шесть рекомендаций властям Грузии. В их числе - приверженность политике и практике нулевой терпимости ко всем формам дискриминации и подстрекательства к дискриминации и насилию; борьба с безнаказанностью за серьезные нарушения прав человека, совершенные в отношении ЛГБТ, представителей религиозных и других меньшинств; выявление и эффективное устранение любых существующих моделей институциональной культуры в правоохранительных органах или в системе уголовного правосудия, которые могут прямо или косвенно способствовать безнаказанности; обеспечение эффективного осуществления прав на свободу мирных собраний ЛГБТ и других затронутых групп; предотвращение ненавистнических высказывания и борьба с ними; разработка и реализация комплексной и многоплановой государственной политики по защите права человека ЛГБТ и других затронутых сообществ.

"ЛГБТ по-прежнему страдают от преступлений на почве ненависти и повсеместной дискриминации в Грузии. Она призывает власти активизировать усилия по борьбе с безнаказанностью за нарушения прав человека в отношении них. Комиссар подчеркивает, что повышение осведомленности общественности и обучение соответствующих категорий специалистов важности их роли в продвижении равенства, достоинства и недискриминации должны быть приоритетом. Она добавляет, что ненавистнические высказывания в отношении ЛГБТ в публичной сфере вызывают озабоченность и что необходимы надлежащие меры реагирования на язык вражды, в том числе со стороны должностных лиц, религиозных и общественных лидеров и работников СМИ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы.

Комиссар особо коснулась прав религиозных меньшинств, призвав власти обеспечить эффективное расследование, судебное преследование и сдерживающие и соразмерные санкции за преступления на почве ненависти, совершенные на религиозной почве. "Должен быть налажен открытый диалог со всеми религиозными общинами", - заявила она.

8 июля полиция, несмотря на просьбу президента Грузии обеспечить безопасность участников фестиваля Tbilisi Pride, не смогла сдержать противников ЛГБТ, и они попали на территорию, где планировалось проведение фестиваля. Участники фестиваля были эвакуированы. Противники Tbilisi Pride потребовали запретить пропаганду ЛГБТ. Двое из них были задержаны. В конце июля шесть депутатов Европарламента призвали ввести санкции в отношении причастных к срыве ЛГБТ-фестиваля.

с 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". Однако противники ЛГБТ перекрыли проспект Руставели, их акция обернулась нападением на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля 2021 года в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, а поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Полиция могла предотвратить столкновения, но власти Грузии использовали радикалов, чтобы разобраться с оппонентами, а сами нападения были организованы для срыва евроатлантической интеграции, предположили тогда грузинские политики.

В 2022 году организаторы отказались от идеи провести "Марш достоинства" в Тбилиси, пояснив, что это небезопасно для участников. В 2023 году было объявлено о проведении фестиваля в закрытом режиме. Патриархия осудила проведение "Недели ЛГБТ" даже в таком формате. Представители НПО отметили, что агрессивно против ЛГБТ настроено небольшое число людей, однако многие граждане страны, разделяющие демократические ценности, не готовы предпринять активные действия для защиты ЛГБТ-сообщества.

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