Депутаты Европарламента призвали к санкциям после срыва Tbilisi Pride

20 июля 2023, 09:48

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Шесть депутатов Европарламента призвали ввести санкции в отношении причастных к срыву ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси. Правительство Грузии не смогло защитить участников фестиваля, указали они.

Как писал "Кавказский узел", посольство США в Грузии в связи со срывом фестиваля Tbilisi Pride призвало власти Грузии привлечь к ответственности тех, кто нарушил закон, и продемонстрировать недопустимость насилия. С аналогичным заявлением выступило представительство Евросоюза.

8 июля полиция, несмотря на просьбу президента Грузии обеспечить безопасность участников фестиваля Tbilisi Pride, не смогла сдержать противников ЛГБТ, и они попали на территорию, где планировалось проведение фестиваля. Участники фестиваля были эвакуированы. Противники Tbilisi Pride потребовали запретить пропаганду ЛГБТ. Двое из них были задержаны.

Группа депутатов Европарламента призвала ввести санкции в отношении общественной организации «Альт-Инфо» и ее лидера Константина Моргошии. Соответствующее обращение депутаты адресовали председателям Еврокомиссии и Евросовета, послу ЕС в Грузии и еврокомиссару по вопросам равенства.

В своем письме депутаты указали, что правительство Грузии не защитило участников фестиваля Tbilisi Pride и поставило под угрозу жизнь и здоровье организаторов, передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Мы решительно призываем к целенаправленным санкциям против группы «Альт-Инфо» и олигарха, и стоящего за группой «Альт-Инфо» Константина Моргошии. Известно, что «Альт-Инфо» распространяет ненавистнические высказывания в отношении ЛГБТ на своих собственных медиаканалах и принимала активное участие в нападениях на Tbilisi Pride 8 июля", - говорится в обращении.

Письмо подписали шесть депутатов. Они указали также, что официальные лица Грузии демонстрируют "недостаточность судебных преследований" противников ЛГБТ, пишет "Грузия Online".

Напомним, с 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства".Однако противники ЛГБТ перекрыли проспект Руставели, их акция обернулась нападением на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля 2021 года в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, а поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Полиция могла предотвратить столкновения, но власти Грузии использовали радикалов, чтобы разобраться с оппонентами, а сами нападения были организованы для срыва евроатлантической интеграции, предположили тогда грузинские политики.

В 2022 году организаторы отказались от идеи провести "Марш достоинства" в Тбилиси, пояснив, что это небезопасно для участников. В 2023 году было объявлено о проведении фестиваля в закрытом режиме. Патриархия осудила проведение "Недели ЛГБТ" даже в таком формате. Представители НПО отметили, что агрессивно против ЛГБТ настроено небольшое число людей, однако многие граждане страны, разделяющие демократические ценности, не готовы предпринять активные действия для защиты ЛГБТ-сообщества.

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