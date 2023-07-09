Беспорядки на Tbilisi Pride, Стоп кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=GGFwvUhcNak

09 июля 2023, 20:59

Полиция задержала двух человек после срыва Tbilisi Pride

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Двое противников ЛГБТ задержаны в Тбилиси по административной статье. 

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июля полиция не смогла сдержать противников ЛГБТ, и они попали на территорию, где планировалось проведение фестиваля. Участники фестиваля были эвакуированы. Противники Tbilisi Pride потребовали запретить пропаганду ЛГБТ.

По данным МВД, в административном порядке задержаны два человека из числа причастных к срыву «Прайда», передает ТВ "Формула".

Кроме того, Министерство внутренних дел возбудило дело по статье 177 Уголовного кодекса Грузии, связанное с кражей.

Напомним, в 2022 году организаторы акции отказались от идеи провести "Марш достоинства" в Тбилиси, пояснив, что это небезопасно для участников. В 2023 году было объявлено о проведении фестиваля в закрытом режиме. Патриархия осудила проведение "Недели ЛГБТ" даже в таком формате. Представители НПО отметили, что агрессивно против ЛГБТ настроено небольшое число людей, однако многие граждане страны, разделяющие демократические ценности, не готовы предпринять активные действия для защиты ЛГБТ-сообщества.

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Примечание:

"Представитель ЛГБТ заявил о нападении в Тбилиси", "Акцией протеста встретили активисты годовщину июльских беспорядков в Тбилиси", "ПАСЕ призвала власти стран Южного Кавказа обеспечить защиту прав ЛГБТ".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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