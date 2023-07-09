Полиция задержала двух человек после срыва Tbilisi Pride

09 июля 2023, 20:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Двое противников ЛГБТ задержаны в Тбилиси по административной статье.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июля полиция не смогла сдержать противников ЛГБТ, и они попали на территорию, где планировалось проведение фестиваля. Участники фестиваля были эвакуированы. Противники Tbilisi Pride потребовали запретить пропаганду ЛГБТ.

По данным МВД, в административном порядке задержаны два человека из числа причастных к срыву «Прайда», передает ТВ "Формула".

Кроме того, Министерство внутренних дел возбудило дело по статье 177 Уголовного кодекса Грузии, связанное с кражей.

Напомним, в 2022 году организаторы акции отказались от идеи провести "Марш достоинства" в Тбилиси, пояснив, что это небезопасно для участников. В 2023 году было объявлено о проведении фестиваля в закрытом режиме. Патриархия осудила проведение "Недели ЛГБТ" даже в таком формате. Представители НПО отметили, что агрессивно против ЛГБТ настроено небольшое число людей, однако многие граждане страны, разделяющие демократические ценности, не готовы предпринять активные действия для защиты ЛГБТ-сообщества.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.