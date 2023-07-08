Противники Tbilisi Pride потребовали запретить пропаганду ЛГБТ

08 июля 2023, 19:21

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Противники проведения фестиваля Tbilisi Pride на акции у парламента Грузии потребовали принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ. К зданию парламента была стянута полиция.

Как писал "Кавказский узел", полиция, несмотря на просьбу президента Грузии обеспечить безопасность участников фестиваля Tbilisi Pride, не смогла сдержать противников ЛГБТ, и они попали на территорию, где сегодня планировалось проведение фестиваля, сожгли флаги ЛГБТ. Участники фестиваля эвакуированы. Силовики приступили к задержаниям противников проведения фестиваля Tbilisi Pride, о числе задержанных официальных сообщений не поступало.

Противники ЛГБТ покинули территорию у озера Лиси, на которой планировалось проведение фестиваля Tbilisi Pride, часть из них отправилась к парламенту Грузии, сообщило сегодня в своем Telegram-канале движение Alt-Info

Выступая перед зданием парламента, один из активистов движения, Зураб Махарадзе, заявил, что участники акции требуют принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и прайдов.

Как следует из видео, опубликованного Telegram-каналом Tbilisi Life, у здания парламента собралось несколько сотен человек, акция проходила мирно при скоплении полиции.

По данным на 20.00 (19.00 мск) акция у здания парламента завершилась, большинство ее участников разошлось. На проспекте Шота Руставели по-прежнему стянуты силы полиции, проинформировало "Интерпрессньюс".

Напомним, с 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства" в центре города. 5 июля 2021 года противники ЛГБТ перекрыли проспект Руставели, их акция обернулась нападением на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля 2021 года в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Полиция могла предотвратить столкновения, но власти Грузии использовали радикалов, чтобы разобраться с оппонентами, а сами нападения были организованы для срыва евроатлантической интеграции, предположили тогда грузинские политики.

В 2022 году организаторы акции отказались от идеи провести "Марш достоинства" в Тбилиси, пояснив, что это небезопасно для участников. В 2023 году было объявлено о проведении фестиваля в закрытом режиме. Патриархия осудила проведение "Недели ЛГБТ" даже в таком формате. Представители НПО отметили, что агрессивно против ЛГБТ настроено небольшое число людей, однако многие граждане страны, разделяющие демократические ценности, не готовы предпринять активные действия для защиты ЛГБТ-сообщества.

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