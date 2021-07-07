Грузинские политики негативно оценили действия полиции при беспорядках в Тбилиси

07 июля 2021, 06:52

Силовикам были известны потенциальные места беспорядков во время ЛГБТ-акции в Тбилиси 5 июля, но они не стали их предотвращать. Власти Грузии использовали радикалов, чтобы разобраться с оппонентами, а сами нападения были организованы для срыва Евроатлантической интеграции, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политики.

Как сообщал "Кавказский узел", с 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства" в центре города. 5 июля противники ЛГБТ перекрыли проспект Руставели, их акция обернулась нападением на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля.

5 июля несколько сот противников проведения гей-парада в центре Тбилиси собрались перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси. Часть из них направилась к офису движения "Сирцхвилия", расположенному неподалеку, и попыталась проникнуть внутрь здания, разбив окна. Другая часть направилась в соседний район в офис "Тбилиси Прайда". Несколько человек по фасадной стене забрались на балконы второго и третьего этажей подъезда, в котором находится офис, и сорвав прикрепленные флаги, разорвали их под восторженные возгласы протестующих, передал корреспондент "Кавказского узла".

Ответственность за беспорядки на улицах Тбилиси 5 июля лежит на властях Грузии и духовенстве, считают грузинские политики. "Полиция не обеспечила безопасность тех мест, где могли произойти столкновения. Все хорошо знали, что возможны потасовки у офиса Tbilisi Pride, но там не было полиции, так что туда взобрались радикалы, которые разгромили эту организацию", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава партии "Европейская Грузия" Гиги Бокерия.

По его мнению, власти дали команду силовикам не препятствовать нападениям. "Это полная ответственность премьер-министра Гарибашвили, который дал полиции распоряжение не поднимать своих рук, а также епископа Шио Муджири и архиепископа Бодбийского Якова", – полагает Бокерия.

Акция в поддержку пострадавших от насилия прошла без инцидентов, поскольку власти и духовенство дистанцировались от беспорядков, считает один из лидеров партии "​Европейская Грузия" Гиги Угулава. "Задание касалось только [беспорядков 5 июля], а сегодня уже чтобы не допустить к административным ресурсам своих же подопечных, они решили все свалить на голову Гурама Палавандишвили, который был одним из организаторов беспорядков [5 июля]", – сказал Угулава корреспонденту "Кавказского узла".

"К сожалению, мы не видим сегодня здесь многих журналистов, которые пострадали пятого июля, и мы выражаем им свою поддержку", – добавил он.

Участники акции в поддержку пострадавших от нападений 5 июля продемонстрировали Европейскому сообществу альтернативную позицию, которая является противовесом позиции радикалов, пояснил юрист Давид Небиеридзе. "Мы собрались, чтобы выразить свое мнение о вчерашнем православном джихаде, который устроило наше правительство и патриархия. То кровопролитие, которое имело место, опаснее по своим последствиям, чем оккупация территорий Россией, чем война 2008 года. Потому что цивилизованный мир, Евроатлантическое сообщество примет Грузию в свой состав с таким наследством, как конфликтные территории, но оно не примет нас именно из-за вчерашних событий, которые были инспирированы этим пророссийским, про-путинским правительством. Это было сделано, чтобы закрыть дорогу в Европу. <…>. Но мы смогли показать цивилизованному миру, вот это настоящая Грузия. А то, что было 5 июля – это лишь остатки оккупации", – сказал Небиеридзе корреспонденту "Кавказского узла".

Похожее мнение высказала другая участница акции – художница Анна. "Мы пришли сюда, чтобы выразить протест против того насилия, которое имело место 5 июля. Это была дикость. Я пришла за то, чтобы больше не было такого, чтобы моя младшая сестра могла бы ходить по улицам города и не бояться, что может быть подвергнута насилию", – сказала Анна корреспонденту "Кавказского узла".

Акция в поддержку пострадавших 5 июля собрала в Тбилиси больше участников. Этим было продемонстрировано, что сторонников свободы и равенства в Грузии большинство, считает один из участников акции Шота Дигмелашвили. "Сегодня здесь собрались патриоты, которые выступают за традиционные грузинские ценности – свободу и равенство! То, что было вчера, готовилось несколько дней. были привлечены самые авторитетные институты, и тут было три тысячи человек, А сегодня здесь за два часа собралось еще больше людей. И мы доказали, что большая часть страны живет по тем ценностям, которые являются и нашими традиционными, и общеевропейскими", – сказал Дигмелашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Проводивший акцию протеста на проспекте Руставели Малхаз Мачаликашвили был задержан во время одного из нападений радикалов 5 июля. По его словам, нападавшие разгромили его палатку. "Вообще это все было сделано для того, чтобы убрать мою палатку, где я протестовал и требовал расследования гибели моего сына – Тамерлана. Я был в это время на намазе в Галерее искусств рядом с церковью. А когда вернулся, ничего от палатки не осталось", – сказал Мачаликашвили корреспонденту "Кавказского узла".

19-летний Темирлан Мачаликашвили был убит при спецоперации 26 декабря 2017 года. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Родственники юноши утверждают, что его застрелили в постели. Близкие и односельчане Темирлана Мачаликашвили проводят акции протеста с требованием наказать виновных в его убийстве.

Мачаликашвили рассказал, что после происшествия к нему подходили некоторые из радикалов и пояснили, что не знали, чья эта палатка. "Я знал, что им дали задание, но они могли сами не знать действительно, что это именно моя палатка. Я не стал с ними спорить, потому что это могло быть подано как межэтнический или межконфессиональный конфликт, а я этого не хочу, и этого реально нет – есть просто желание прикрыть преступление одного высокопоставленного лица, который просто плохо выполнял свою работу, а это вылилось в убийство моего сына", – считает Мачаликашвили.

Напомним, что по делу о противостоянии 5 июля в ходе акции против "Тбилиси прайда" потерпевшими признаны 23 человека, в том числе 17 журналистов и операторов. По данным МВД Грузии, три человека были задержаны за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов, двое из них – ранее осужденные.