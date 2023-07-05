Отказ от открытого формата ЛГБТ-недели показал проблемы с толерантностью в Грузии

05 июля 2023, 09:27

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Второй год подряд "Неделя ЛГБТ" в Тбилиси проводится в закрытом формате. При этом Патриархия осудила проведение недели даже в таком формате. При том, что агрессивно против ЛГБТ выступает небольшое число людей, многие граждане страны, разделяющие демократические ценности, не готовы предпринять активные действия для защиты ЛГБТ-сообщества, считают опрошенные "Кавказским узлом" представители НПО.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2022 году организаторы акции отказались от идеи провести "Марш достоинства" в Тбилиси, пояснив, что это небезопасно для участников. При этом организация Tbilisi Pride потребовала от правительства страны обеспечить безопасность участников "Недели ЛГБТ".

С 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства" в центре города. 5 июля противники ЛГБТ перекрыли проспект Руставели, их акция обернулась нападением на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. полиция могла предотвратить столкновения, но власти Грузии использовали радикалов, чтобы разобраться с оппонентами, а сами нападения были организованы для срыва евроатлантической интеграции, предположили тогда грузинские политики.

В этом году Неделя Tbilisi Pride проходит с 1 по 8 июля и включает в себя закрытые мероприятия политического, культурного и академического характера, в том числе международную конференцию и фестиваль, со ссылкой на организаторов сообщило издание civil.ge. «Неделя Прайда - это уникальная возможность для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир людей увидеть друг друга, объединиться, свободно выражать себя и бороться за свои права», - цитирует издание представителей Tbilisi Pride.

Организаторы недели считают, что они укрепят сообщество; повысят осведомленность общественности; активнее потребуют защиты своих прав.

Патриархия Грузии осудила организаторов «Недели ЛГБТ»

Патриархия Грузии осудила проведение «Недели ЛГБТ» и предложила на законодательном уровне запретить подобные мероприятия, поскольку, по мнению Патриархии, они оказывают влияние на сознание подростков, а большая часть населения страны поддерживает традиционные ценности. С заявлением Патриархия выступила перед началом объявленной недели.

«Считаем, что пропаганда ЛГБТ неприемлема и недопустима, более того, у страны многовековая культура и христианские ценности. Пропаганда в любом виде среди подростков и их сознанием насилие над ними», - говорится в заявлении Патриархии, распространенном 1 июля.

Вся подобная активность носит цель противостояния и напряжения в обществе, считают авторы заявления. «Считаем необходимым лечение таких факторов на начальном этапе… Церковь никогда не призывает к насилию, наоборот, заботится о сохранении мира. Поэтому, возможно, что законодательным путем можно урегулировать эту проблему», - говорится в заявлении.

При этом Патриархия указала, что Грузинская православная церковь сама стала постоянным объектом нападений, пыток и оскорбительной кампании.

Оценка Советом Европы ситуации с правами человека в стране выявила различные критические области, включая широко распространенную дискриминацию в отношении сообщества ЛГБТ+ и религиозных меньшинств, заявила правозащитная организация Freedom House в мае 2023 года.

Агрессию и нетерпимость демонтирует небольшое число граждан Грузии, считают представители НПО

Хотя большинство граждан Грузии являются приверженцами традиционных ценностей, агрессию и нетерпимость проявляет небольшая часть, считают опрошенные "Кавказским узлом" представители НПО.

Активно вступает против ЛГБТ-сообщества часть населения, желающая продемонстрировать, что они - защитники традиционных ценностей, считает руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. «Известно, что они очень агрессивно себя ведут и можно говорить, что их действия противоречат многих нормам. Их не много, просто они яркие и их видно», - сказал он.



Читадзе обратил внимание, что нет детальной информации об источниках их финансирования, при этом он указал, что подобные группы "целенаправленно действуют на ухудшение имиджа Грузии, прикрывая свои действия защитой, в том числе, национальных ценностей и церкви".

При этом многие граждане страны, разделяющие демократические ценности, не готовы предпринять активные действия для защиты ЛГБТ-сообщества, считает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

Он напомнил, что недавно премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предложил ввести законодательный запрет на пропаганду ЛГБТ.

30 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал депутатов задуматься о запрете ЛГБТ-пропаганды в стране. По его словам, такая пропаганда неприемлема в детских садах и школах. "В нашей стране эта тема должна быть табуирована, и по этому поводу можно открыть дебаты в парламенте, в том числе это должно быть урегулировано на законодательном уровне", - заявил Гарибашвили.

За этим предложением дальнейших действий не последовало. Несмотря на это, предложение было раскритиковано рядом либеральных групп, в том числе Ассоциации издателей. «Одно из издательств опубликовало книги, по мнению властей, содержащих пропаганду ЛГБТ и у Ассоциации издателей возникли претензии к властям», - сказал Анджапаридзе.

По его мнению, в случае таких законодательных изменений, они не вызовут массовых протестов, поскольку«исходя из сложившейся в конъюнктуры люди боятся афишировать свои симпатии, поддержку и толерантность».

"В обществе не столь много радикально настроенных людей, но они своей активностью и протестами создают видимость массы", - заявил ранее бывший омбудсмен Грузии, учредитель неправительственной организации «Институт исследований демократии» Уча Нануашвили, комментируя акции протестов противников ЛГБТ, которые состоялись в 2021 году.

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