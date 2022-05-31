Организаторы ЛГБТ-недели отказались от проведения гей-парада в Тбилиси

31 мая 2022, 23:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проведение "Марша достоинства" в Тбилиси может быть небезопасно для его участников, пояснила организация Tbilisi Pride и заявила, что отказывается от идеи его проведения в этом году.

Как писал "Кавказский узел", с 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства" в центре города. 5 июля 2021 года противники ЛГБТ перекрыли проспект Руставели, их акция обернулась нападением на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля 2021 года в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Для защиты участников "Тбилиси прайда" мобилизовали около 3200 силовиков, но масштабы контракции были столь велики, что избежать столкновений не удалось, сообщил замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. Организаторам ЛГБТ-акции несколько раз предлагали перенести мероприятие в другое место, но они категорически отказались, добавил он.

В январе 2022 года депутаты ПАСЕ выразили обеспокоенность случаями нарушений свободы выражения мнений представителей ЛГБТ в Грузии, которые зачастую сопровождались ненавистью и насилием на мероприятиях, которые проводили представители сексуальных меньшинств. Депутаты ПАСЕ призвали власти укреплять сотрудничество с организациями гражданского общества, работающими в сфере защиты прав человека, в том числе прав ЛГБТИ, при этом гарантируя их независимость и защищая их безопасность и безопасность людей, работающих с ними.

Организация Tbilisi Pride заявила, что отказывается от идеи провести "Марш достоинства" в Тбилиси в этом году, так как это небезопасно для участников, сообщило сегодня агентство "Новости-Грузия".

"ЛГБТК+ - единственная группа, фактически лишенная права собираться и проводить демонстрации в нашей стране", - процитировало заявление организации издание.

Люди с нетрадиционной ориентацией сталкиваются в Грузии с проблемами в сфере образования, при устройстве на работу и при обращении за медицинским обслуживанием, отметила Tbilisi Pride. Юридическое непризнание пола также является одной из проблем, считает организация.

В Грузии "Неделя гордости" в этом году будет проходить с 28 июня по 2 июля, при этом организаторы ограничатся проведением нескольких закрытых мероприятий, сообщило сегодня агентство "Грузия.Online".

Государство до сих пор не гарантирует безопасность ЛГБТ, а значительное число жителей Грузии настроены против тех, кто не такой, как все, сообщило мнение организации Tbilisi Pride издание.

16 мая 2021 года 15 политических партий Грузии и неправительственная организация Tbilisi Pride подписали соглашение о недопустимости гомофобии и трансфобии, а также о защите прав ЛГБТ. Подписанты обязались бороться против дискриминации и насилия в отношении квир-людей, защищать право на мирные собрания и свободу выражения мнения всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и не допускать использования языка вражды и разжигания социальной розни в политическом процессе на почве гомофобии.

Две недели назад, 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, ООН, представительство ЕС в Грузии и еще 28 посольств призвали власти страны принять меры для защиты прав ЛГБТ, информировало издание.

Напомним, что 29 мая в Грузии произошло очередное нападение на трансгендеров. Несколько десятков мужчин избили и забросали камнями в Тбилиси пять женщин-трансгендеров, рассказали пострадавшие. Полиция Грузии отчиталась о начале расследования инцидента.

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