МВД Грузии объяснило действия силовиков во время "Тбилиси прайда"

08 июля 2021, 05:30

Для защиты участников "Тбилиси прайда" 5 июля мобилизовали около 3200 силовиков, но масштабы контракции были столь велики, что избежать столкновений не удалось, сообщил замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. Организаторам ЛГБТ-акции несколько раз предлагали перенести мероприятие в другое место, но они категорически отказались, добавил он.

Как писал "Кавказский узел", с 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства" в центре города. 5 июля противники ЛГБТ перекрыли проспект Руставели, их акция обернулась нападением на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Полиция могла предотвратить столкновения, но власти Грузии использовали радикалов, чтобы разобраться с оппонентами, а сами нападения были организованы для срыва Евроатлантической интеграции, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политики. 7 июля полиция отчиталась о более 100 задержанных по делу о столкновениях.

5 июля несколько сот противников проведения гей-парада в центре Тбилиси собрались перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси. Часть из них направилась к офису движения "Сирцхвилия", расположенному неподалеку, и попыталась проникнуть внутрь здания, разбив окна. Другая часть направилась в соседний район в офис "Тбилиси прайда". Несколько человек по фасадной стене забрались на балконы второго и третьего этажей подъезда, в котором находится офис, и сорвав прикрепленные флаги, разорвали их под восторженные возгласы протестующих, передал корреспондент "Кавказского узла".

Правоохранительные органы расшифровывают видеоматериалы, снятые во время инцидента 5 июля и предоставленные СМИ, сообщило 7 июля МВД Грузии.

Тем временем начались судебные процессы по делам лиц, задержанных в административном порядке на проспекте Руставели. Один из задержанных – Малхаз Мачаликашвили.

Ранее Мачаликашвили рассказал "Кавказскому узлу", что нападавшие радикалы разгромили его палатку. "Вообще это все было сделано для того, чтобы убрать мою палатку, где я протестовал и требовал расследования гибели моего сына – Темерлана. Я был в это время на намазе в Галерее искусств рядом с церковью. А когда вернулся, ничего от палатки не осталось", – рассказал Мачаликашвили, чей сын Темирлан был убит при спецоперации 26 декабря 2017 года. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Родственники юноши утверждают, что его застрелили в постели. Близкие и односельчане Темирлана Мачаликашвили проводят акции протеста с требованием наказать виновных в его убийстве.

По словам родных и адвоката Мачаликашвили, он был задержан несправедливо, так как не принимал участия ни в каких акциях. "Когда палатки были снесены, он прибыл в Тбилиси. Он не сопротивлялся, они (агрессоры) просто бросали бутылки и яйца", – рассказала "Рустави 2" жена Мачаликашвили Медико Маргошвили.

В итоге Мачаликашвили освободили из зала суда. Его обвиняют в неповиновении законным требованиям сотрудников силовых структур, мелком хулиганстве и ношении холодного оружия. Следующее заседание назначено на 23 июля.

7 июля прокуратура Грузии обратилась в суд с ходатайством об аресте трех задержанных, обвиненных в насилии в отношении журналистов и воспрепятствовании их профессиональной деятельности. "Обвинение обосновало свое ходатайство о применении содержания под стражей в качестве меры пресечения в отношении всех троих задержанных, поскольку обвинение считает, что в этом деле есть все фактические основания. Были допрошены десятки свидетелей", - сказал прокурор Леван Вепхвадзе "Рустави 2".

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, инциденты на улицах Тбилиси 5 и 6 июля не отвечали интересам ни церкви, ни правительства, ни народа. По словам премьер-министра, это было в интересах реваншистской, радикальной оппозиции и враждебных внешних сил. Об этом заявил премьер-министр на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по политике соседства и расширению Оливером Вархей.

"Хочу еще раз объяснить уполномоченному и его делегации, а также нашему народу, как развивались эти события. Ранее были подняты вопросы о причастности полиции [...] Они работали на очень высоком профессиональном уровне", - заявил Гарибашвили.

Иного мнения придерживаются представители оппозиции.

"Считаю немыслимым, чтобы перед парламентом определенной группе дважды была дана возможность сорвать флаг ЕС. Страна перед серьезным вызовом", - заявил журналистам лидер "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

"Мтавари архи" 7 июля сообщило со ссылкой на представителей туристического сектора, что туристы, запланировавшие визиты в Грузию, начали массово отказываться от забронированных номеров в гостиницах.

Для защиты правопорядка 5 июля было мобилизовано около 3200 силовиков

Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, который сообщил подробности о действиях ведомства в течение всей недели "Тбилиси прайда" в Тбилиси.

По его словам, участникам митинга 5 июля было предложено во избежание столкновений с контр-демонстрантами выбрать "альтернативную территорию" проведения акции. "Однако они заявили, что хотят провести демонстрацию только на проспекте Руставели. Несмотря на ряд рабочих встреч, представители Tbilisi Pride не изменили своей позиции", - отметил Дарахвелидзе.

Он также отметил, что 30 июня министр внутренних дел провел встречу с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, в ходе которой заявил, что государство готово защищать участников мероприятий. Представители дипломатического корпуса, по словам Дарахвелидзе, также отметили риск проведения мероприятий на проспекте Руставели, но организаторы шествия отказались перенести его.

1 июля, по словам замглавы МВД, для охраны участников акции возле моста Вахушти Багратиони у клуба "Мост" были мобилизованы 650 силовиков, 3 июля в районе озера Лиси - 850 человек. При этом, отметил он, на фестиваль у озера планировали явиться и противники проведения мероприятий, но полиции удалось остановить их и избежать конфликта.

Дарахвелидзе сообщил, что организаторам мероприятий в рамках "Недели прайда" было еще раз заявлено о рисках проведения митинга на проспекте Руставели на заседании в Доме ООН, где также присутствовали представители дипкорпуса. Представители ведомства сообщили, что подобные мероприятия в этом районе могут быть опасны, и предложили другое место, однако организаторы отказались перенести митинг.

5 июля в районе проспекта Руставели и его окрестностях были мобилизованы 3200 полицейских. Так как точное место и время начала "Тбилиси прайда" было заранее неизвестно, группы силовиков были размещены в разных местах, где располагались оппозиционные группы, в частности, на территории вокруг станции метро "Руставели", территории вокруг церкви Кашвети, в парке Дедаени, саду 9 апреля, территории вокруг филармонии и других.

По словам замминистра, противники проведения "Тбилиси прайда" собирались в различных местах, куда спешно приходилось переводить группы силовиков. "Члены агрессивной группы также узнали, что члены "Тбилиси прайда" и их сторонники находились в офисе неправительственной организации "Права для Грузии" на улице Акакия Гахокидзе в Тбилиси", - рассказал Далахвелидзе.

По его словам, агрессивные граждане пытались ворваться в офис движения "Позор", и силовикам пришлось выводить людей из подъезда. В ходе инцидента пострадал журналист.

Что касается 6 июля, то, по словам Дарахвелидзе, были мобилизованы до 3000 полицейских, которые были размещены в одном месте на проспекте Руставели. "В течение шести часов полиция, в том числе спецподразделения, находившиеся на месте, обеспечивали безопасность этих лиц, и вы убедились, что ни одного случая столкновения не было", - отметил он.

100 человек задержаны в административном порядке, из числа задержанных 68 были освобождены под залог, 32 остаются в предварительном заключении. При этом сотрудники патрульной полиции на месте задержали двух человек, фигурирующих в уголовных делах. Трое сотрудников правоохранительных органов получили травмы.