Грузинская оппозиция объединилась для защиты прав ЛГБТ-сообщества

17 мая 2021, 07:42

15 оппозиционных партий Грузии 16 мая подписали соглашение о совместной борьбе против дискриминации и насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и нарушения их права на мирные собрания.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии систематически происходят нападение на представителей ЛГБТ-сообщества. Так 24 апреля в одном из центральных районов Тбилиси были избиты две представительницы нетрадиционной сексуальной ориентации. Также 1 мая в столице Грузии была избита девушка-трансгендер.

15 политических партий Грузии и неправительственная организация Tbilisi Pride подписали 16 мая соглашение о недопустимости гомофобии и трансфобии, а также о защите прав ЛГБТ, сообщила в ночь на 17 мая на своем сайте грузинский "Первый канал".

Соглашение приурочено ко Дню борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, который отмечается 17 мая, уточнил вечером 16 мая на своем сайте телеканал "Рустави-2". "Учитывая гомофобные и трансфобные настроения в Грузии, мы считаем важным, чтобы политические партии имели общую позицию в отношении основных прав квир-людей <…> Мы рады, что, несмотря на политический кризис в стране, 15 партий согласились сделать символическое, но важное политическое заявление", – привела вечером 16 мая "Грузия Online" заявление Tbilisi Pride.

Идею учредить 17 мая Международный день борьбы с гомофобией подал французский писатель и ученый Луи-Жорж Тэн. В этот день в 1990 году Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний, пишет calend.ru.

В частности, в заявлении сказано, что подписавшиеся партии обязуются бороться против дискриминации и насилия в отношении квир-людей, защищать право на мирные собрания и свободу выражения мнения всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности и не допускать использования языка вражды и разжигания социальной розни в политическом процессе на почве гомофобии, пояснила "Грузия Online".

В составлении соглашения принимал участие Национальный демократический институт международных отношений (NDI), работа над текстом документа началась незадолго до парламентских выборов осенью 2020 года, отметило издание.

Заявление подписали партии "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Лело", "Стратегия Агмашенебели", "Республиканская партия Грузии", "Гирчи", "Гирчи – больше свободы", "Закон и справедливость", "Прогресс и свобода", "Дроа". Подписей членов правящей "Грузинской мечты" под текстом документа нет, сказано в публикации.

Напомним, что ранее грузинские правозащитники неоднократно признавали проблему в стране с нарушением прав представителей ЛГБТ-сообщества. Год назад, 17 мая 2020 года, по случаю Дня борьбы против гомофобии, трансфобии и бифобии омбудсмен Грузии Нино Ломжария и несколько грузинских НПО выступили с заявлениями, в которых назвали удручающим положение ЛГБТ в стране.

В Грузии представители ЛГБТ-сообщества не защищены ни в одной сфере. Особенно критичным положение с их правами было в 2019 году. Одним из ярких примеров стало то, что ЛГБТ-активисты отказались проводить акции в Международный день борьбы с гомофобией, поскольку полиция не смогла им дать гарантии безопасности после стычек с противниками ЛГБТ в 2013 году, следует из отчета омбудсмена Грузии Нино Ломжарии. 17 мая 2013 года в Тбилиси у бывшего здания парламента проходил митинг в честь Международного дня борьбы с гомофобией. Противники митинга прорвали кордон полиции, в ходе столкновений пострадали не менее 17 человек. В 2014 году патриархией Грузии 17 мая было объявлено "Днем святости семьи".

Также после введения в Грузии режима самоизоляции правозащитники отметили рост агрессии против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. представители ЛГБТ оказались в бедственном положении, многие из них остались без работы, лишились жилья, стали жертвами домашнего насилия, заявила 25 июня 2020 года Нино Ломджария. По мнению Ломжарии, членам ЛГБТ-сообщества с каждым годом все сложнее пользоваться свободой выражения мнений и собраний. Она призвала власти Грузии разработать стратегию для решения проблем, с которыми сталкиваются секс-меньшинства.