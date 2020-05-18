Правозащитники призвали власти Грузии решить проблемы ЛГБТ-сообщества

18 мая 2020, 00:58

По случаю Дня борьбы против гомофобии, трансфобии и бифобии народный защитник Грузии Нино Ломжария и несколько неправительственных организаций выступили с заявлениями, в которых назвали удручающим положение ЛГБТ в стране и призвали власти оказать им поддержку.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году грузинские ЛГБТ-активисты отказались проводить акции в Международный день борьбы с гомофобией. Представители "Движения за равенство" объяснили свое решение тем, что проведение подобных акций рискованно из-за возможных конфликтов с противниками ЛГБТ.

Идею учредить 17 мая Международный день борьбы с гомофобией подал французский писатель и ученый Луи-Жорж Тэн. В этот день в 1990 году Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний, пишет calend.ru.

Народный защитник Нино Ломжария выступила 17 мая с заявлением по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Она, в частности, отметила, что в Грузии все еще являются серьезной проблемой нарушения прав некоторых людей из-за их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

"На фоне всеобщего чрезвычайного режима, вызванного новым коронавирусом, проблемы стали более очевидными. В том числе отсутствие возможностей для трудоустройства, жилья и продовольственной безопасности и повышенные риски насилия. Социальные и экономические потребности ЛГБТ не включены в антикризисный экономический план", - посетовала она в заявлении, опубликованном на сайте защитника, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

17 мая в Грузии зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 695. На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

По мнению Ломжарии, членам ЛГБТ-сообщества с каждым годом все сложнее пользоваться свободой выражения мнений и собраний. Она призвала власти Грузии разработать стратегию для решения проблем, с которыми сталкиваются секс-меньшинства.

Коалиция грузинских неправительственных организаций призвала государство "начать прозрачный процесс разработки проекта социальной политики, охватывающей все слои населения, который решит проблемы наиболее уязвимых групп". НПО отметили, что к числу последних относятся ЛГБТ, которые сталкиваются с преступлениями на почве ненависти, с насилием в семье и со стороны партнера.

Коалиция призвала обеспечить включение вопросов гендерной идентичности во все программные документы по правам человека, сотрудничать с ЛГБТ-активистами и общественными организациями для разработки стратегии борьбы с гомофобией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте НПО "Центр мониторинга прав человека", которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

17 мая 2013 года в Тбилиси у бывшего здания парламента проходил митинг в честь Международного дня борьбы с гомофобией. Противники митинга прорвали кордон полиции, в ходе столкновений пострадали не менее 17 человек. В 2014 году патриархией Грузии 17 мая было объявлено "Днем святости семьи".

17 мая по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II священники с иконами проехали по улицам Тбилиси и окропили их святой водой. Так они отметили День святости семьи, который был основан в 2013 году, пишет "Спутник-Грузия".