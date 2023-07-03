03 июля 2023, 04:17
Писатели Грузии поддержали издательство "Сулакаури" после критики Гарибашвили
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Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии (GPBA) и Дом писателей Грузии выступили в поддержку издательства "Сулакаури", которое премьер-министр Ираклий Гарибашвили обвинил в распространении ЛГБТ-пропаганды.
Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии (GPBA) выступила в поддержку издательства "Сулакаури" и призвала правительств Грузии отказаться от агрессивной риторики, а также заняться решение насущных проблем государства.
"Мы хотим напомнить всем, что свобода выражения мнений не имеет ничего общего с агрессивными нападками. Книга и литературоведение — это живой процесс, отражающий реальность, которая немыслима без разнообразия. Именно это разнообразие объединяет и укрепляет книгоиздательский сектор Грузии сегодня", - говорится в заявлении ассоциации от 2 июля, которое цитирует SOVA.
Аналогичное заявление распространил Дом писателей Грузии. По мнению организации, обвинения в адрес "Сулакаури" безосновательны и усиливают агрессию в обществе, а также демонстрируют признаки цензуры.
30 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал депутатов задуматься о запрете ЛГБТ-пропаганды в стране. По его словам, такая пропаганда неприемлема в детских садах и школах. "В нашей стране эта тема должна быть табуирована, и по этому поводу можно открыть дебаты в парламенте, в том числе это должно быть урегулировано на законодательном уровне", - приводит его слова "Нетгазети".
По его словам, в "одной из книг издательства "Сулакаури" был настораживающий факт, и реакция общества была бурной". При этом Гарибашвили не уточнил, о какой книге речь.
Критику со стороны премьер-министра прокомментировала директор издательства Тина Мамулашвили, которая заявила, что подобная риторика - это анонсирование введения цензуры в стране.
Она уточнила, что Гарибашвили говорил о книге сказок Шарля Перро, которой уже нет в продаже. Какие "настораживающие факты" в ней были - не сообщила. "Полагаем, что это - анонсирование <...> цензуры, ограничения свободы слова, издательства, анонсирование ограничений публикации. Это тревожная тенденция", - цитирует Мамулашвили "Интерпрессньюс".
Напомним, что, как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года в Тбилиси было анонсировано проведение "Марша достоинства" в рамках "Недели ЛГБТ". 5 июля 2021 года противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Протест против проведение парада поддержала часть грузинских священников.
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Автор: "Кавказский узел"