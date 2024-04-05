Полиция воспрепятствовала насилию в Адигени

05 апреля 2024, 20:50

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В Адигени прекращена акция протеста местных жителей, выступающих против коллективной молитвы мусульман в частном жилом доме. Подойти к дому им не позволили полицейские.

Как писал "Кавказский узел", жители Адигени вышли на протест против собраний мусульман в частном доме, силовики сдерживают их. Глава агентства по делам религий сообщил, что владелец дома Юсуф Микеладзе не идет на компромисс, Микеладзе назвал предложения властей неприемлемыми.

8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста против собрания мусульман на молитву. В поселке нет мечети, и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. Бывший муфтий Грузии потребовал от властей страны расследовать инцидент. Власти и правоохранительные органы не реагируют на нарушения прав грузинской мусульманской общины, что создает атмосферу безнаказанности и предпосылки для возобновления насилия, заявили правозащитники. Местные жители недовольны, что в село приезжают мусульмане из других населенных пунктов. По словам Юсуфа Микеладзе, который собирает единоверцев на молитву в своем доме, приезжие не создают проблем сельчанам.

В Адигени прекращена акция протеста местных жителей, выступающих против собрания мусульман для совершения молитвы в частном жилом доме Юсуфа Микеладзе. Днем 5 апреля часть людей собралась на территории, прилегающей к дому, чтобы не допустить на территорию мусульман, съезжающихся из разных деревень. Среди протестующих были и представители Грузинской православной церкви, также представители православного духовенства вместе с местными властями участвовали в переговорах с Микеладзе. Сотрудники правоохранительных органов не допустили к дому Микеладзе протестующих, также не имели к нему доступа съезжающиеся мусульмане, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляции грузинских телеканалов.

Основной аргумент протестующих – в Адигени не проживают мусульмане, сам Юсуф Микеладзе переехал несколько лет назад из Аджарии. Для совершения молитвы в его дом съезжаются жители из разных деревень района. Местные жители требуют, чтобы люди совершали молитвы по месту жительства и в функционирующих мечетях и молельнях района, либо построили новую молельню.

"Наше требование, чтобы они уехали отсюда и построили в другом месте молельню и там бы молились и им никто в этом не будет мешать», - сказал один из протестующих в эфире телекомпании "Имеди".

Другой протестующий – настоятель мужского монастыря архимандрит Николоз, предложил разработать закон, который разделяющий понятия жилья и культовых зданий.

Адигени – райцентр, расположенный в регионе Самцхе-Джавахети. Согласно последней переписи населения в 2014 году, в нем проживает 16 тысяч 462 человека. В Адигенском районе функционируют грузинские православные церкви, есть монастыри и мечети.

Директор НПО "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что "НПО не участвовала в переговорах 3 апреля в Адигени. Но у НПО есть точная информация о ходе переговоров, которая отражена в заявлении".

НПО "Центр социальной солидарности" распространило заявление в связи с событиями в Адигени. В нем говорится что присутствие полиции "облегчило ситуацию". "Во избежание эскалации полиция не пустила в город Адигени прихожан-мусульман, которые после сообщений об инциденте пытались проявить солидарность. Сегодня причиной напряженности ситуации стал провал организованных государством переговоров вокруг здания, используемого для молитвы, так как мусульманская община считает, что условия, предложенные государством, были несправедливыми. 3 апреля 2024 года в Ахалцихе состоялась встреча мусульман Адигени с местными властями. Во встрече приняли участие представители мусульманской общины, мэр Адигени Гоча Кимадзе и председатель Государственного агентства по делам религий Заза Вашакмадзе. На встрече обсуждался вопрос о передаче мусульманам нового здания в селе Иджарети в обмен на здание в селе Адигени, где мусульмане должны были создать безопасную и свободную возможность собираться для молитвы. Однако в итоге мусульманской общине сказали, что вместо существующего здания они только передадут деньги и приобретут на эти деньги другое здание.Это условие не соответствовало обещаниям, данным представителями государства, и может даже сделать невозможным приобретение мусульманской общиной нового здания в будущем", - подчеркивается в заявлении.

В последние три недели местные власти несколько раз меняли условия. "В конечном итоге из-за несправедливых условий, представленных ими, переговоры провалились. <...> В ходе переговоров риторика правительственных чиновников часто не соответствовала принципу религиозного нейтралитета. Публичные заявления главы Государственного агентства по делам религий Зазы Вашакмадзе о том, что религиозные лидеры, владеющие зданием, принадлежат к другой мусульманской ветви и не могут вступать с ними в государственные правовые отношения, являются ярким примером стигматизации конкретных групп и нарушения принципа религиозного равенства", - отметила НПО.

Глава Агентства по вопросам религий Заза Вашакмадзе заявил сегодня, что Юсуф Микеладзе принадлежит к исламской ветви "Сулейманджи", которая не сотрудничает с управлением мусульман, не предпринимает конструктивные шаги и предложения. Радикальная исламская турецкая организация "Сулейманджи" была образована в 1957 году и находится на полулегальном положении в самой Турции. В 1995 году из-за радикализма организация была исключена из Духовного управления мусульман Турции. Филиалы "Сулейманджи" есть во многих странах мира, сообщал 27 ноября 2015 года "Коммерсант".

Государство до сих пор не обеспечило начало расследования инцидентов, несмотря на то, что имеются признаки таких преступлений, как незаконное вмешательство в исполнение религиозных норм (статья 155 Уголовного кодекса Грузии) и преследование (статья 156 Уголовного кодекса Грузии), указано в сообщении.

Правозащитники призвали правительство Грузии принять действенные меры для обеспечения защиты религиозной свободы и равенства грузинских мусульман в Адигени, принять эффективные меры по урегулированию конфликтов на местах, восстановить доверие общин и гарантировать безопасное и справедливое сосуществование, а полицию - обеспечить создание безопасных условий для молитвы адигенских мусульман и предотвратить повторение физических нападений и угроз и провести расследование инцидента.

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