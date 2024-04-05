Протесты в Адигени возобновлены на фоне отсутствия компромисса с мусульманами

05 апреля 2024, 16:35

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Жители Адигени вышли на протест против собраний мусульман в частном доме, силовики сдерживают их. Глава агентства по делам религий сообщил, что владелец дома Юсуф Микеладзе не идет на компромисс, Микеладзе назвал предложения властей неприемлемыми.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста против собрания мусульман на молитву. В поселке нет мечети, и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. Бывший муфтий Грузии потребовал от властей страны расследовать инцидент. Власти и правоохранительные органы не реагируют на нарушения прав грузинской мусульманской общины, что создает атмосферу безнаказанности и предпосылки для возобновления насилия, заявили правозащитники. Местные жители недовольны, что в село приезжают мусульмане из других населенных пунктов. По словам Юсуфа Микеладзе, который собирает единоверцев на молитву в своем доме, приезжие не создают проблем сельчанам.

Днем 5 апреля несколько десятков жителей Адигени собрались у жилого дома Юсуфа Микеладзе, в котором он разрешил мусульманской общине совершать молитвы. На месте мобилизована полиция. Министерство внутренних дел распространило заявление с призывом не выходить за рамки закона «О собраниях и свободе выражения». В противном случае полиция пресечет любые противоправные действия.

Депутат парламента Грузии, бывший руководитель Союза мусульман Грузии Тариэл Накаидзе на личной странице в Facebook* распространил видеозапись из Адигени, из которой следует, что в селе собрались десятки людей, на месте находятся силовики. "В Адигени мусульманам мешают в совершении молитвы. Ситуация серьезно накалена, власти практически обманули обе стороны. Несмотря на ожидание в 18 дней, проблема не решена, а наоборот, накалилась. Полиция перекрыла дороги и не пускает мусульман в мечеть. В молельне находится несколько человек ", - написал он на личной странице.

Юсуф Микеладзе сообщил, что мусульманская община согласна на аренду здания для молельни для совершения в ней молитв и подготовки детей, а его жилой дом останется в его собственности. "Мне предлагают выкупить мою частную собственность и на эти средства открыть молельню в любом месте или же дать альтернативную площадь вблизи деревни Иджарети, в которой предлагают открыть молельню. Это для меня неприемлемо", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Телекомпания "Пирвели" опубликовала видео из Адигени. Из видеозаписи следует, что на месте присутствуют сотни людей, в село стянуты силовики, которые перекрыли дорогу. Жители периодически пытаются прорвать заслон, силовики сдерживают их.

Глава Государственного агентства по делам религий и власти не могут достичь соглашения с владельцем частного дома в Адигени Юсуфом Микеладзе, который в своем жилом доме принимает мусульман для совершения молитв, рассказал глава агентства Заза Вашакмадзе. Он указал, что в районе функционирует девять мечетей и 19 молелен, в которых беспрепятственно молятся мусульмане. "Категорически отказываются от любых предложений, без аргументов и обоснований. Я прямо могу сказать, что этот процесс включен Тариэл Накаидзе, спекулирующий этой темой. Во всех селах, где компактно проживают мусульмане есть молельни, в которых они молятся и их права защищены", - заявил глава Агентства по вопросам религий Заза Вашакмадзе в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

По его словам, Юсуф Микеладзе принадлежит к исламской ветви сулейманджи, которая не сотрудничает с управлением мусульман, не предпринимает конструктивные шаги для и предложения. Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто.

Радикальная исламская турецкая организация «Сулейманджи» была образована в 1957 году и находится на полулегальном положении в самой Турции. В 1995 году из-за радикализма организация была исключена из Духовного управления мусульман Турции. Филиалы «Сулейманджи» есть во многих странах мира, сообщал 27 ноября 2015 года "Коммерсант".

Жители Адигени недовольны тем, что к Микеладзе для совершения молитв съезжаются люди из разных сел, в то время, как в самом Адигени среди местного населения нет мусульман. В местах компактного проживания есть молельни.

"Во всех селах, где живут мусульмане есть свои молельни, никто им не препятствует. Здесь, нет ни одного мусульманина. Здесь купили жилой дом и почему в нем должна быть молельня?", - сказала одна из местных жительниц в эфире телекомпании "Имеди".

Другой житель указал, что съезжающиеся на молитву мусульмане создают помехи на дорогах, поскольку загораживают проезд своими автомобилями.

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