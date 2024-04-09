Жители Азербайджана высказали полярные мнения о длительных выходных на Уразу-Байрам

09 апреля 2024, 13:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 10 по 14 апреля объявлены выходными в Азербайджане в связи с празднованием Уразы-Байрама. Жители страны, занятые в сфере услуг, посетовали на потерю дохода из-за длительных выходных. Работники организаций, напротив, выразили удовлетворение тем, что нерабочими объявлены сразу пять дней.

Как информировал "Кавказский узел", в 2024 году месяц поста Рамадан в большинстве республик Северного Кавказа начался 11 марта. В Азербайджане первым днем Рамадана также было объявлено 11 марта.

Рамадан – девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста, духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Месяц поста завершается праздником разговения Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр).

В текущем году Рамадан в Азербайджане завершится 10 апреля, сообщил сотрудник Управления мусульман Кавказа. "9 апреля последний день поста, а утром 10-го числа в мечетях страны состоятся праздничные намазы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В стране дни с 10 по 14 апреля будут выходными в связи с празднованием Рамазана (Ураза-Байрам).

Для того, чтобы выходные длились непрерывно в календаре перемещены рабочие и нерабочие дни. Выходными были объявлены 10 и 11 апреля. Также местами поменяли субботу 6 апреля, которая была рабочим днем, с пятницей 12 апреля. 13-14 апреля – это календарные выходные. Таким образом пять дней подряд будут нерабочими, объяснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата Кабинета министров Азербайджана.

Некоторые жители страны выразили недовольство тем, что выходными объявлены сразу пять дней.

"У меня маленький магазинчик у метро "Нефтчиляр". Если я его не открою, то не будет заработков. Поэтому я лишь один день 10 апреля не буду работать. С утра пойду в мечеть на праздничный намаз, а потом поеду на кладбище для поминовения умерших родителей и близких родственников", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Баку Эмин Алиев.

Работающая в салоне красоты парикмахером Эльнара Гурбанова также отметила, что воспользуется лишь одним выходным.

"Работа у меня сдельная. Отдых себе в ущерб меня не устраивает. Конечно, я могу воспользоваться двумя праздничными днями и одним положенным мне выходным, но в таком случае я не буду иметь дохода. Я молода, полна сил, чего буду сидеть дома? Лучше выйду на работу, тем более что на праздники и выходные всегда клиентов больше чем обычно", – сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Муниципальный служащий Эльхан Ахмедов напротив – заявил, что доволен длительными выходными. "Я с семьей поеду в район к родителям. Проведаем их, за одно и сами отдохнем на природе", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Банковский работник Эльчин Мамедов рассказал, что их учреждение не будет работать пять дней. "Мы, решили использовать длительные выходные для поездки в Тбилиси. Может быть еще выедем в какой-нибудь регион Грузии", – поделился Мамедов с корреспондентом "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.