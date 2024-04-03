03 апреля 2024, 09:46

Три выходных дня объявлены в Дагестане и Чечне по случаю Ураза-байрама

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В связи с праздником Ураза-байрам в Дагестане объявлены нерабочими дни с 10 по 12 апреля, в Чечне - с 9 по 11 апреля.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году месяц поста Рамадан начался в большинстве республик Северного Кавказа 11 марта, в Дагестане первым днем Рамадана было объявлено 12 марта.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста, духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Месяц поста завершается праздником разговения Ураза-байрам (Ид ал-Фитр).

Дни с 10 по 12 апреля в Дагестане будут нерабочими в связи с празднованием Ураза-байрама, сообщила 2 апреля в своем телеграм-канале администрация главы и правительства республики.

"С учётом субботы и воскресенья [13 и 14 апреля] дагестанцы будут отдыхать пять дней подряд. Такое решение сегодня озвучил глава региона Сергей Меликов", - говорится в публикации.

В Чечне праздничными нерабочими днями объявлены 9, 10 и 11 апреля, указ об этом подписал и. о. главы республики Муслим Хучиев, сообщило вечером 2 апреля ИА "Грозный-информ".

"В связи с празднованием на территории Чеченской Республики праздника Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр) и на основании обращения Духовного управления мусульман Чеченской Республики […] объявить 9, 10 и 11 апреля 2024 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики", - привело агентство цитату из указа.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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