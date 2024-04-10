Власти Адигени пообещали мусульманам помещение для молитв

10 апреля 2024, 03:19

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Помещение для богослужений и обучения детей пообещали предоставить мусульманам Адигени районные власти после конфликта с местными христианами, сообщил "Кавказскому узлу" Юсуф Микеладзе, в доме которого собиралась община.

Как писал "Кавказский узел", жители Адигени 5 апреля вышли на протест против собраний мусульман в частном доме, силовики сдерживают их. Глава агентства по делам религий сообщил, что владелец дома Юсуф Микеладзе не идет на компромисс. Микеладзе назвал предложения властей неприемлемыми. Силовики не позволили протестующим подойти к дому Микеладзе. 6 апреля активисты возложили ответственность на власти страны за конфликт в Адигени.

8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста против собрания мусульман на молитву. В поселке нет мечети, и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. Бывший муфтий Грузии потребовал от властей страны расследовать инцидент. Власти и правоохранительные органы не реагируют на нарушения прав грузинской мусульманской общины, что создает атмосферу безнаказанности и предпосылки для возобновления насилия, заявили правозащитники. Местные жители недовольны, что в село приезжают мусульмане из других населенных пунктов. По словам Юсуфа Микеладзе, который собирает единоверцев на молитву в своем доме, приезжие не создают проблем сельчанам.

Власти Адигенского района пообещали предоставить мусульманской общине альтернативную площадку для проведения молитв и обучения детей в селе Иджарети, сообщил 9 апреля корреспонденту "Кавказского узла" Юсуф Микеладзе, в доме которого функционирует духовный центр.

«Власти обещали предоставить альтернативную площадь в кратчайшие сроки. На этот период мы приостановили проведение молитв у меня дома в Адигени. Если площадь не предоставят, тогда их возобновим», - добавил он.

По его словам, после того, как власти предоставят мусульманское общине помещение, в его доме проведение молитв прекратится, он будет использоваться только для проживания его семьи.

Адигени – райцентр, расположенный в регионе Самцхе-Джавахети. Согласно последней переписи населения в 2014 году, в нем проживают 16 тысяч 462 человека. В Адигенском районе функционируют грузинские православные церкви, есть монастыри и мечети.

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