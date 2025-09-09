×

22:29, 9 сентября 2025

Журналисты из семи стран выразили солидарность с арестованными на Кавказе коллегами

Мзия Амаглобели, Ульви Гасанли, Абдулмумин Гаджиев. Кадр видео Mtisambebi / მთის ამბები на YouTube, фото abzas.org, фото memorialcenter.org (признан Минюстом РФ инагентом). Коллаж “Кавказского узла”.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проект “Последнее слово”, объединивший медиа семи постсоветских стран, в день Международной солидарности журналистов напомнил о судьбе политзаключенных Мзии Амаглобели, Ульви Гасанлы и Абдулмумина Гаджиева публикацией их финальных выступлений на судебных процессах. 

Как писал "Кавказский узел", в начале августа суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Директор азербайджанского интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли в июне был приговорен к девяти годам лишения свободы. Дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев в сентябре 2023 года был приговорен к 17 годам лишения свободы. 

Подробности всех трех дел против журналистов из Грузии, Азербайджана и Дагестана изложены "Кавказским узлом" в справочных материалах "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки", "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана" и "Главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

По случаю Международного дня солидарности журналистов, который отмечается 8 сентября, проект "Последнее слово", объединивший медиа из России, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана организовал публикации в поддержку политзаключенных журналистов из разных стран. В последних словах Мзии Амаглобели, Ульви Гасанли и Абдулмумина Гаджиева упоминаются практики пыток, бесчеловечного обращения, принуждения и несправедливости, существующие, соответственно, в Грузии, Азербайджане и на Северном Кавказе. 

“Если бы в Азербайджане существовала функционирующая и справедливая система правосудия, на скамье подсудимых были бы не мы, а коррумпированные чиновники и организаторы пыток”, - такими словами начал свое выступление в суде в Баку Ульви Гасанли. 

Перечислив аргументы о несостоятельности всех обвинений, журналист отметил, что преследование его коллег в Азербайджане имеет массовый характер. "Европейский суд по правам человека вынес сотни решений по делам азербайджанских журналистов и активистов, снова и снова признавая, что национальные суды выносят незаконные и политически мотивированные приговоры. Это дело — не исключение (...) Мы уже 19 месяцев под стражей — на самом деле в плену, потому что наше содержание незаконно. Но за это время наша команда получила четыре международные награды. Так какая разница, признают ли нас власти журналистами? И местное, и международное сообщество считают нас политзаключенными и требуют нашего освобождения. Они хотели заставить нас замолчать тюрьмой, но мы продолжаем говорить и писать. Было бы разумно властям изменить мышление и прекратить репрессии. Как я говорил ранее, это уже не та эпоха — хотя бы стоит задуматься о судьбе других диктатур", — заявил он. 

Несправедливое заключение — та цена, которую принципиальный журналист готов заплатить, отметил Гасанли. "Мы потеряли свободу ради свободы слова и независимой журналистики. Я не жалею, что оказался в тюрьме. Это тоже опыт", — говорится в его выступлении. 

Мзия Амаглобели, в свою очередь, призвала к освобождению всех грузинских политзаключенных, отметив, что не просит какого-либо снисхождения для себя. 

"Они арестовывали мирных протестующих, тех людей, над головами которых разорвали Конституцию и сказали: "Ваше будущее — не в Европе". Их избивали в автозаке, и эти случаи не расследовались. Поэтому мне очень трудно что-то говорить об унизительном обращении, которому подвергла меня полиция. Я не прошу вас принимать во внимание, что я женщина в среднем возрасте и то, что у меня не очень хорошее здоровье, — уважение к нашей профессии и наши доказательства достаточны", — заявила она. 

Абдулмумин Гаджиев, выступая в суде с последним словом в 2023 году, обратил внимание, что его преследованием силовики не смогли заставить ни его коллег, ни его самого, прекратить свою деятельность. 

"Говорят, это была попытка закрыть газету "Черновик" и заткнуть независимые СМИ в Республике (Дагестан). Кто-то видит в этом чей-то знак сверху для определенной части кавказской молодёжи. А возможно, это был просто какой-то кабинетный клерк, бездарь-оперативник, решивший отличиться, симулируя бурную деятельность по борьбе с терроризмом. (...) Кто бы это ни был, он не достиг своей цели. Да, газета "Черновик" закрыта. Но, говорят, бумажные издания нынче не в тренде. За эти годы телеграм-канал "Черновика" превратился в рупор народа, который решает через него свои проблемы. А число его подписчиков в пять раз превышает тираж печатной версии газеты. Да, мы четыре года провели в тюрьме. Но это были самые продуктивные годы нашей жизни, за которые мы с помощью Всевышнего и благодаря общественной поддержке сумели открыть глаза общества на многие проблемы, освещая судебный процесс и выпустив из застенков сотни публикаций. Именно здесь мне по-настоящему удалось заняться журналистской деятельностью", - заявил журналист, который находится в заключении с 2019 года. 

На сайте проекта "Последнее слово" собраны полные тексты финальных выступлений политзаключенных, в том числе из регионов Северного Кавказа. Среди них, в частности, осужденная в Чечне Зарема Мусаева, осужденный по делу о нападении на Нальчик Расул Кудаев, правозащитник Григорий Мельконьянц, лидеры протеста в Ингушетии и многие из крымскотатарских активистов, чьи процессы проходили в Ростове-на-Дону. 

Автор: "Кавказский узел"

