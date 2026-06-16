Железнодорожное сообщение Баку-Тбилиси-Баку остается недоступным для большинства пассажиров

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Пассажиры не могут купить доступные билеты на поезд из Баку в Тбилиси, возобновивший движение с конца мая, а билеты на обратный рейс “Азербайджанские железные дороги” не продают вовсе, пишет Meydan TV.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая в Тбилиси прибыл первый за шесть лет пассажирский поезд из Азербайджана, сухопутные границы которого были закрыты в начале пандемии коронавируса. Поездка из Баку в Тбилиси по железной дороге занимает около девяти часов 30 минут, из которых около двух часов отводится на пограничные и таможенные процедуры. Цена билетов на поезд Баку - Тбилиси - Баку начинается от 81 маната (около 48 долларов США), если покупать их за две-три недели до поездки.

Особый карантинный режим, введенный в связи с пандемией коронавируса, действует в Азербайджане с 2020 года. В марте правительство Азербайджана продлило его срок еще на три месяца, до 1 июля 2026 года. Целью этого решения кабмин вновь назвал предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возможных последствий. При этом еще в сентябре 2024 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сохранение закрытых границ вызвано также "внешними рисками" для безопасности страны.

Приобрести билеты на поезд Баку-Тбилиси на сайте “Азербайджанских железных дорог” проблематично, а продажа билетов на обратный рейс Тбилиси-Баку фактически остановлена, хотя пассажиры сообщают о большом количестве свободных мест в поездах этого направления. АЖД объявили, что добавят к составу поезда Баку-Тбилиси-Баку один вагон с учетом высокого спроса, но проблему не смогут решить даже несколько дополнительных вагонов, говорится в материале Meydan TV “Поезд Баку–Тбилиси: дорога в один конец, дорогие билеты и недоступная поездка”.

Доступные билеты на поезд Баку-Тбилиси, которые появляются в продаже на сайте АЖД, раскупаются за несколько минут после начала продаж, после чего пассажирам доступны лишь наиболее дорогие билеты класса “Люкс”. Такие билеты на некоторые июльские рейсы продаются по цене от 196 до 210 манатов (116-124 долларов США).

Журналисты в течение нескольких недель пытались приобрести билет на поезд из Тбилиси в Баку, но получали уведомление, что “все билеты проданы”. Пассажиры в соцсетях утверждают, что билеты заранее скупают посредники и некоторые туристические компании для последующей нелегальной перепродажи. В то же время сотрудники нескольких туркомпаний заявили, что продажа билетов по направлению Тбилиси-Баку остановлена самими АЖД. Контакты “посредников”-перекупщиков также проинформировали клиентов, что железнодорожные билеты Тбилиси-Баку на июнь и июль уже проданы, даже если первоначально предлагали им такой билет по цене в 280 манатов (около 165 долларов). В результате и туристические операторы, и “посредники” предлагали заинтересованным пассажирам возвращаться из Тбилиси в Баку самолетом.

“Азербайджанские железные дороги” не ответили на запрос журналистов о том, чем вызвано решение не продавать билеты на поезд, следующий из Тбилиси в Баку.

Цена билетов на поезд остается недоступной для многих

Закрытие сухопутных границ Азербайджана в течение шести лет привело к тому, что количество поездок граждан Грузии в Азербайджан сократилось почти в семь раз, с 725 тысяч человек в 2019 году до 110 тысяч в 2025 году. Число поездок азербайджанцев в Грузию за этот же период упало с 1,6 миллиона до 226 тысяч. Жители соседних стран и приграничных районов, чьи родственные и социальные связи находятся по разные стороны азербайджанской границы, длительное время оторваны от своих близких: не видятся с родными, “не могут разделить друг с другом ни радость, ни горе”, отмечает издание.

Открытие железнодорожных рейсов Баку-Тбилиси-Баку преподносилось АЖД как “забота государства” о пассажирах, но фактически пассажирам до сих пор не удавалось приобрести билеты по минимальной заявленной цене от 81 маната, указывает журналистка Аля Ягублу, уроженка Грузии.

“Стоимость билетов не соответствует возможностям среднестатистического гражданина Азербайджана, в том числе азербайджанцев, живущих в Грузии. (...) Для азербайджанцев, чьи родственники и семьи живут в Грузии, это совершенно неподходящая цена. Если они не могли позволить себе летать самолетом, то по той же причине не смогут ездить и поездом. Доходов людей не хватает не только на люксовый поезд, многим не хватает даже на достойную жизнь и нормальное питание. Поэтому предлагать им поезд с Wi-Fi и рядом услуг, представляя это как милость, - неправильно”, - отмечает она.

По ее данным, всем пассажиры, которые пытались купить билет на поезд, предлагались билеты только по высокой цене, 200-220 манатов. “Это может быть доступным вариантом для обеспеченной части населения. Остальные же продолжают сталкиваться с теми же проблемами”, - резюмирует Ягублу.

Весь поезд Баку-Тбилиси перевозит только 118 пассажиров - это примерно соответствует вместимости одного рейса самолета. В результате эффект от запуска железнодорожных рейсов такой же, “как будто просто открыли еще один авиарейс”, обратил внимание экономист Натиг Джафарли.

Он называет решением проблемы полное открытие сухопутных границ и организацию автобусных рейсов. “В этом случае цены на билеты также нормализуются. Сейчас автобусные поездки в Нахчыван осуществляются через территорию Ирана. Фактически и на этом маршруте сухопутные границы пересекаются автобусами. По той же логике было бы правильно организовать автобусные рейсы в Грузию. Тогда нынешние проблемы потеряли бы актуальность”, - указал экономист.