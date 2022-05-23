Полицейские составили протокол на участника траурного шествия в Нальчике

23 мая 2022, 09:53

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Сотрудники полиции в Нальчике составили протокол о нарушении общественного порядка на всадника, принимавшего участие 21 мая в траурном шествии в память жертв Кавказской войны. Обстановка во время шествия была нервозная, а стычка полиции и всадников накалила ее еще больше, отметили очевидцы.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении 21 мая траурного шествия в Нальчике в память о жертвах Кавказской войны, однако, несмотря на это, траурный митинг в день 158-летия со дня окончания Кавказской войны состоялся в этот день у памятника "Древо жизни". Несколько десятков молодых людей организовали шествие в память о жертвах войны по улицам города.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией.

Во время траурного шествия в Нальчике 21 мая полицейские пытались остановить ехавших по проезжей части всадников. Участники акции пытались отстоять их, требуя у полиции официальное предписание, информировало 22 мая "ОВД-Инфо"* со ссылкой на одного из участников шествия.

По данным "Кавказ.Реалии"*, полицейские составили протокол как минимум на одного всадника. В объяснительной он написал, что "катался на кабардинском коне Коршке в Нальчике, чтобы почтить память павших в войне" и что "других целей не преследовал".

Публикация о том, что полиция пыталась помешать 21 мая движению всадников в Нальчике, была также размещена в соцсети "ВКонтакте" в группе "Адыгэ Хэку". "Участники траурных мероприятий в Нальчике описывают общую обстановку как нервную после запрета властей проводить традиционное шествие в память о жертвах Кавказской войны. Разборки всадников с полицией во время марша только усугубили ситуацию", – сказано в публикации.

К записи также прикреплен ролик, на кадрах которого показано скопление людей на одной из городских улиц, некоторые из них одеты в национальные костюмы и держат в руках черкесские флаги. Затем некоторые из участников акции выступают перед микрофоном у памятника "Древо жизни".

На втором ролике показаны два полицейских автомобиля с включенными мигалками, которые стоят на обочине улицы. Поодаль на тротуаре видны два всадника и три полицейских, один из них держит лошадь под уздцы. Двое других пытаются удержать на одном месте второго всадника, далее в кадре появляется еще один всадник и несколько пеших людей. За кадром слышна реплика женщины: "Почему провокация? Народ обидели".

Другая женщина, обращаясь к полицейскому, повышенным тоном потребовала: "Отстаньте! Вам никто не мешает?" На что силовик ей ответил, что никто не мешает. Ситуация, судя по кадрам видео, на месте накаленная.

По сведениям на 09.40 мск 23 мая на сайтах прокуратуры Кабардино-Балкарии, МВД республики, а также республиканского следственного управления Следкома нет информации о составлении протокола на участника траурного шествия в Нальчике.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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