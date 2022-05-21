Шествие в День памяти адыгов в Кабардино-Балкарии состоялось вопреки запрету властей

21 мая 2022, 18:31

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Траурный митинг в день 158-летия со дня окончания Кавказской войны состоялся у памятника «Древо жизни» в Нальчике. Несколько десятков молодых людей организовали шествие в память о жертвах войны по улицам города.

Как писал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении 21 мая траурного шествия в память о жертвах Кавказской войны, однако все остальные запланированные мероприятия состоятся. 20 мая участники траурных мероприятий у памятника "Древо жизни" в Нальчике, посвященного жертвам Кавказской войны, зажгли 101 свечу. Активисты раскритиковали власти за отмену шествия в День памяти адыгов.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией.

Сегодня, в день 158-летия со дня окончания Кавказской войны, в Нальчике у памятника "Древо жизни" прошли мероприятия, посвященные этой трагической дате, передал корреспондент "Кавказского узла".

К памятнику пришли несколько сотен жителей Нальчика. На митинге собрались также руководители республики, председатель правительства, спикер парламента и другие. В 11.30 мск митинг открыл министр культуры Мухадин Кумахов. После короткой вступительной речи он пригласил лидеров Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии, которые совершили молебен за умерших.

Кавказская война вошла в историю как одна из самых длительных и кровопролитных войн, сказал он. "Вековая война давно закончилась, но не заживает народная рана. Это страшный урок истории. Это огромная трагедия, воспоминания о которой и сегодня заставляют содрогнуться от ужаса и боли", - сказал руководитель Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков.

Для адыгов (черкесов) Кавказская война стала национальной катастрофой: только десятая часть народа осталась на своей исторической родине, остальные погибли или оказались разбросаны по всему миру, подчеркнул глава ассоциации.

Адыги (или черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Самоназвание – адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Северной Осетии, Ставропольского края. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Адыги", опубликованной "Кавказским узлом".

"Адыгский (черкесский) народ, переживший эту трагедию, не озлобился, не сломился под ударами судьбы, он находит общий язык с другими народами, с которыми проживает рядом. Связав судьбу однажды с Россией, народ остается верен своему выбору. Время подтвердило его правильность: адыги сохранили историческую родину, свой язык, культуру, адыгэ хабзэ (кодекс чести)", - продолжил он.

Сохроков отметил, что адыгская (черкесская) диаспора также живет в согласии с другими народами в странах проживания. "Зарубежные адыги (черкесы) - наши соотечественники. У нас общая история и общее будущее", - сказал он.

Выступающий подчеркнул, что нужно сохранить память о трагических страницах минувших лет и не допускать подобной драмы вновь, а уроки Кавказской войны требуют от нынешних адыгов мудрости, взвешенных решений.

Представители органов власти возложили к памятнику корзины с цветами и покинули мероприятие.

После этого к памятнику поднялась группа мужчин в черкесских костюмах с национальными адыгскими флагами и встала вокруг постамента, подняв левую руку.

Любой народ хочет иметь потомков, чтобы в такой день они могли вспомнить о них, сказал активист Ибрагим Яганов на родном языке. "Сегодня нам тоже надо вспомнить о своих героических предках и поклониться их памяти. И пусть слава о них живет вечно", - отметил он.

Представители Ингушетии и Дагестана пожелали адыгам, чтобы никогда на их земле больше не происходило ничего подобного.

Шествие, на которое ранее не было получено разрешения, все же состоялось. В нем приняли участие несколько десятков молодых людей. Они прошли по проспекту Ленина и пришли к месту проведения митинга. Конники в шествии не участвовали.

"Кавказский узел" также писал, что в Карачаево-Черкесии были запланированы шествие, митинг, театрализованное представление. В Адыгее от шествия отказались, но оставили реквием и митинг. В Краснодарском крае отказались от проведения митинга, но решили провести шествие от памятника жертвам войны до Тюльпанового дерева и молебен.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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