Старейшины потребовали не принимать противоречащих интересам Абхазии законов

26 сентября 2024, 18:19

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Парламентарии не должны принимать законы, которые вызывают раскол в обществе и способствуют размыванию абхазского этноса, заявили участники совета старейшин. Они предложили разработать программу по репатриации соотечественников и запретить выдавать иностранцам гражданство Абхазии и вид на жительство.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам".

Сегодня состоялось общенациональное собрания старейшин Республики Абхазия, в нем также приняли участие ветераны политических и общественных организаций Республики Абхазия.

Участник встречи Гурам Гумба говорил об угрозе уменьшения абхазского этноса. "Наша трагедия, что нас мало и мы находимся в списке исчезающих народов, и в этих условиях парламент принимает законы, которые способствуют растворению абхазского этноса", заявил он. Он обвинил руководство страны, что у них нет никакого плана по спасению абхазского этноса, сообщила сегодня "Нужная газета".

Другой выступающий, Азарет Айба, призвал консолидировать силы и выступить против действий властей. "Мы имеем право на акции протеста, забастовки вокруг здания администрации. Мы готовимся к их проведению", - приводятся его слова в Telegram-канале издания.

В резолюции собрания указано, что с учетом кризиса, в котором пребывает Абхазия, необходимо сформировать при Совете старейшин Абхазии с участием представителей всех партий, общественных организаций, государственных структур, научной и творческой интеллигенции Общенациональный координационный совет и создать при нем Комиссию по выработке Концепции долгосрочного развития Республики Абхазия.

Старейшины постановили предложить парламенту до выработки платформы Концепции долгосрочного развития Республики Абхазии наложить запрет на рассмотрение и принятие законов, вызывающих раскол в обществе: об апартаментах, энергетике, о взаимном признании судебных решений.

Кроме того, участники собрания указали на важность репатриации потомков абхазских (абаза) беженцев XIX века и заявили о необходимости разработки советом программы по репатриации соотечественников.

Также участники встречи выразили обеспокоенность демографической ситуацией в стране, "которая в основном вызвана бесконтрольной иммиграцией и незаконной продажей жилого фонда Республики Абхазия иностранным гражданам". Участники собрания предложили парламенту временно запретить выдачу гражданства и вида на жительство Республики Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также создать госкомиссию для проверки законности выдачи гражданства и вида на жительство Абхазии за последние 10 лет.

Напомним, в Абхазии вызвало широкий общественный резонанс предложение четверых депутатов парламента принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В ряде населенных пунктов Абхазии, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта. Позже этот проект закона был отозван из парламента.

4 сентября стало известно, что власти России частично приостановили финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии. МИД республики назвал это санкциями за неисполнение обязательств. 25 сентября парламент ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией о судах, обязывающее Абхазию исполнять решения российских судов.

Это соглашение поставило в неравное положение абхазский бизнес, а среди оппозиционно настроенных жителей республики это воспринято как покушение на суверенитет. Тем не менее, в Абхазии серьезного политического кризиса ожидать не стоит, заявили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики.

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