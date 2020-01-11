Аслан Бжания провел переговоры с премьер-министром Абхазии

11 января 2020, 13:00

Оппозиционный лидер Аслан Бжания и премьер-министр Абхазии Валерий Бганба встретились в занятом активистами здании администрации президента. Политики отказались разглашать содержание беседы, при этом Бжания заявил о достижении принципиальных договоренностей.

Как писал "Кавказский узел", 10 января заместитель секретаря российского Совета безопасности Рашид Нургалиев и президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече в Сухуме обсудили мероприятия по стабилизации политической ситуации в стране. Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба не исключил, что российская сторона примет участие в сегодняшних переговорах властей с оппозицией. Кремль заинтересован в том, чтобы кризис в Абхазии разрешился мирным путем, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов президентских выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь тысячу голосов. Это решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента в Сухуме. Активисты не освободили здание и требуют немедленной отставки Хаджимбы. В ЦИК сообщили, что новые выборы состоятся через два-три месяца, а до этого Хаджимба останется исполняющим обязанности президента.

Впервые с начала январского политического кризиса в Абхазии представители двух противоборствующих сил начали переговоры. Представители оппозиции пустили в здание администрации премьер-министра Абхазии Валерия Бганбу, который 10 января не смог попасть на рабочее место, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Пора поговорить, поскольку требования оппозиции о немедленной отставке президента выпадают из правового поля", - сказал Бганба. Он подчеркнул, что, в соответствии с абхазским законодательством, президент должен исполнять свои обязанности вплоть до выборов, которые, скорее всего, пройдут в марте.

Лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния заявил, что настаивает на немедленной отставке Хаджимбы. Он рассказал, что планирует сегодня вручить председателю республиканского ЦИК решение суда по его иску. "Со мной в ЦИК пойдут депутаты, и мы вручим решение суда, который признал протоколы подсчета голосов на выборах недействительными", - сообщил Квициния.

Встреча Бжании и Бганбы проходила 15 минут за закрытыми дверями, после нее Аслан Бжания сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что содержание разговора решено не разглашать. "Могу только сказать, что она прошла плодотворно. Были достигнуты принципиальные договоренности, о которых мы сообщим позже", - сказал Бжания.

Депутаты парламента ожидают приезда спикера Валерия Кварчии, которого выписали из больницы. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что чувствует себя удовлетворительно и не исключил, что парламент соберется сегодня на внеочередную сессию.

9 января скорая помощь увезла спикера парламента Абхазии Валерия Кварчию с заседания, где обсуждался вопрос отставки президента Рауля Хаджимбы. У спикера произошел сердечный приступ.

Возле администрации президента и внутри здания круглосуточно находятся сторонники Блока оппозиционных сил, на месте постоянно дежурят около 100 человек.

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кризис в Абхазии", а материалы о выборах президента Абхазии в 2019 году размещал на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Также на "Кавказском узле" опубликованы биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".