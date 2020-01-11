Журналисты указали на спонтанность протестов в Сухуме

11 января 2020, 15:14

Оппозиция не была инициатором протестов, а только воспользовалась их результатом, считают опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты. Они считают, что к кризису в стране привел комплекс причин, в том числе неэффективность государственного аппарата.

"Кавказский узел" писал, что 10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов президентских выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь тысячу голосов. Это решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента в Сухуме. В ЦИК сообщили, что новые выборы состоятся через два-три месяца, а до этого Хаджимба останется исполняющим обязанности президента. Дату выборов должны назначить 13 января.

Активисты не освободили здание, они настаивают на немедленной отставке Хаджимбы. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, встретившийся сегодня с лидером оппозиции Асланом Бжанией, заявил, что требование протестующих противоречит закону. Содержание своей беседы политики не раскрыли, однако Бжания сказал, что достигнуты "принципиальные договоренности".

Людей, взявших штурмом президентский дворец, возглавлял Ахра Адвизба, не связанный с оппозицией, отметил журналист Антон Кривенюк. "В это же время в Верховном суде слушался иск Алхаса Квицинии. И когда Адвизба пришел туда звать людей [к президентскому дворцу], один из лидеров оппозиции Беслан Эшба ответил ему: мы в этом не участвуем, мы действуем только законными методами. Но когда это все-таки случилось, среди собравшихся оказались лидеры оппозиции. Возникло ощущение, что оппозиция возглавит это движение и постарается вернуть к власти Бжанию", - сказал Кривенюк корреспонденту "Кавказского узла".

В ситуации отмены итогов выборов наиболее реальным кандидатом в президенты является Бжания, указал журналист. "Но сейчас оппозиция не выглядит как сила, которая создала и возглавила этот процесс. Скорее, она выглядит как сила, которая пытается воспользоваться плодами того, что за нее сделал уличный силовой ресурс под руководством достаточно талантливого организатора таких силовых мероприятий", - заключил Антон Кривенюк.

"Аслан Бжания не был лидером протеста, он просто присоединившийся", - согласен абхазский политолог, главный редактор местной газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг.

По его мнению, беспорядки в Сухуме были неизбежны ввиду общей политической тенденции в стране. "Когда требуются перемены, а перемен нет, и выборы ничего не меняют, так и происходит. Это уже стало тенденцией, когда все правительства не собираются ничего менять. И сама система власти устарела и не соответствует реалиям абхазского общества. У нас сильная президентская власть, но она не имеет репрессивного аппарата, делающего эту власть успешной. Это было хорошо заметно, когда несколько сотен человек брали штурмом президентский дворец, а все эти силовики стояли в стороне", - указал Инал Хашиг.

Он также отметил, что для смены власти в Абхазии требуется все меньше людей. "В 2004 году для смены власти понадобилось собрать 15-20 тысяч человек, в 2014 году - несколько тысяч человек, а сейчас около тысячи человек. Если так дальше все пойдет, то в следующий раз потребуется пара сотен человек", - указал Хашиг.

При этом, по его словам, ни одна политическая сила в стране не пользуется широкой общественной поддержкой. "Абхазской элите необходимо понять, что если не будет выработана «дорожная карта» системных преобразований, то подобные ситуации будут повторяться все чаще и чаще, а детонатором для них может стать любой случай. Мы уже скатились к охлократии, а следующим шагом будет уже анархия", - заключил Инал Хашиг.

Журналист Антон Кривенюк также полагает, что причин для волнений в Сухуме было несколько. "В-первых, президентские выборы, оставившие ощущение сомнительных - президент для значительной части общественного мнения стал нелегитимен. Но это не вызвало сильного возмущения, и у Хаджимбы была возможность укрепиться и отодвинуть острую фазу перманентного политического кризиса", - сказал Кривенюк.

Непосредственной причиной возмущения, по мнению эксперта, стало резонансное убийство, к которому, возможно, причастен охранник президента Абхазии. "Ближайшее окружение близких соратников президента увязло во взаимоотношениях с преступным сообществом. Это вызвало новые вопросы об участии главы абхазского государства во всем, что произошло", - отметил Антон Кривенюк.

22 ноября 2019 года люди в масках открыли стрельбу возле входа в сухумский ресторан "Сан-Ремо". Два человека были убиты на месте, затем в больнице скончалась одна из четверых раненых. В декабре 2019 года Рауль Хаджимба уволил глав МВД и прокуратуры. Их отставкам предшествовали митинги родственников убитых у ресторана в Сухуме, но президент заявил, что эти кадровые решения приняты по результатам работы силовиков, а не под давлением общества.

Политический кризис, по его словам, происходит на фоне "катастрофической ситуации" в социальной сфере. "ДТП, гибель людей от наркотиков, бесконечные бытовые убийства, очень плохая криминогенная обстановка. Все это создает вот это напряжение, оно будет продолжать усиливать его вне зависимости от разрешения конкретного конфликта. Ситуация будет революционной на протяжении очень долгого периода. Это десятилетие в Абхазии будет десятилетием очень тяжелых конфликтов", - считает Кривенюк.

Ранее Рауль Хаджимба назвал неэффективность власти причиной кризиса 2014 года, в результате которого пришел к власти. "Неэффективность самой власти заключалась в том, что те средства, которые предоставлялись Россией, нашим союзником и стратегическим партнером, в части оказания нам помощи, не дали возможности показать, насколько Абхазия готова изменить свое экономическое состояние. Значительная сумма денег ушла в социальные проекты", - сказал он в интервью "Что опасно для Абхазии - нефтедобыча, Грузия, договор с Россией или Гальский район", данном "Кавказскому узлу" в ноябре 2014 года. Хаджимба добавил, что значительная часть денег на эти социальные проекты досталась коррупционерам.

Координатор партнерства "Абхазские проекты" Кирилл Базилевский также отметил, что у кризиса в Абхазии нет какой-то одной причины

"Напряжение нарастало постепенно, в течение последнего года, в особенности. Все последние годы можно было наблюдать регресс практически по всем направлениям - в политической, экономической, общественной жизни Абхазии. Временами у трудностей были объективные причины, но в целом именно дурная работа государственного механизма вызывала все большее и большее раздражение граждан. Затем последовала история с болезнью или отравлением главного оппозиционного кандидата, странные выборы, странных результатов которых не мог практически никто ожидать, учитывая низкий рейтинг действующего президента. ЧП на набережной с гибелью трех человек стало дополнительным раздражителем. Особенно после того, как задержали подозреваемых в преступлении", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В апреле 2019 года Аслана Бжанию, которого называли главным претендентом в президенты от оппозиции, доставили в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии. Близкие заявили, что он был отравлен. Позднее Бжания передумал участвовать в выборах президента, сославшись на болезнь, и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".

В посольстве Республики Абхазия в России корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что волнения затронули только центр Сухуми. "В остальных городах спокойно и туристам ничего не угрожает", - отметили в посольстве.

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кризис в Абхазии", а материалы о выборах президента Абхазии в 2019 году размещал на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Также на "Кавказском узле" опубликованы биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".