Аналитики прокомментировали ситуацию с домашним насилием в Абхазии на фоне смерти девочки

Смерть маленькой девочки в результате домашнего насилия является уникальным случаем для Абхазии, но случаи насилия фиксируются правозащитниками. Необходимо принятие закона, который защитил бы жертв домашнего насилия, а не только фиксировал его последствия.

Как писал "Кавказский узел", трехлетняя девочка из Гульрипшского района Абхазии скончалась в результате жестокого обращения и насилия со стороны членов собственной семьи. 11 апреля тетя девочки Кристина Лахина была арестована на два месяца. Депутаты заявили о необходимости разработки закона о домашнем насилии. Законопроект о защите от семейно-бытового насилия был внесен в парламент еще шесть лет назад, но до сих пор не внесен в повестку сессии, возразила бывший омбудсмен Абхазии.

Ситуацию с домашним насилием в Абхазии на фоне резонансного дела об убийстве трехлетней девочки прокомментировали 12 апреля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава и председатель организации «Женский фонд развития» Лана Чкадуа.

Саид Гезердава отметил, что убийство девочки без преувеличения потрясло всю Абхазию. «К сожалению, распространялась фотография уже покойной жертвы <...> со следами от истязаний. Основной подозреваемой является родная тетя жертвы Кристина Лахина», - напомнил он.

«Ее мать живет в России. Тетя забрала у нее девочку, поскольку та была не в состоянии ее воспитывать. Но, к сожалению, тетя, у которой было четверо своих детей, также не смогла - и все закончилось убийством», - заявила Лана Чкадуа.

И Чкадуа, и Гезердава отметили, что данный случай - уникальный за последние 10-15 лет, а возможно и больше. «Однако случаи физического, психологического и сексуализированного насилия имеют место и фиксируются правозащитными организациями», - подчеркнул Гезердава.

Об эксперта отметили нежелание парламента до последнего времени принимать закон о семейно-бытовом насилии. «Недавно по поводу того, что парламент фактически отказался от рассмотрения закона «О защите от семейно-бытового насилия» высказалась бывшая омбудсмен Асида Шакрыл. Она прямо указала, что отсутствие прогресса в этом вопросе вызвано бездействием парламента. Гражданские активисты, в свою очередь, опубликовали петицию, в которой призвали к принятию закона. 10 апреля парламент услышал это обращение, на парламентском заседании вроде бы дали «зеленый свет» этой инициативе», - рассказал Гезердава.

10 апреля группа активистов написала обращение к президенту Абхазии, Генеральному прокурору республики, омбудсмену, министру внутренних дел, а также в парламент Абхазии и в Общественную палату с призывом рассмотреть и принять Законопроект "О защите от семейно-бытового насилия", направленный в Парламент РА Уполномоченной по правам человека Республики Абхазия в 2020 году, который смещает фокус с фиксации последствий на их предотвращение". Законопроект предлагает конкретные инструменты, которые могли бы спасти жизнь сегодня: Защитные предписания. Сотрудник органов внутренних дел будет обязан вынести предписание при наличии угрозы жизни и здоровью до совершения преступления, запрещая агрессору приближаться к жертве. Меры изоляции агрессора. Суд наделяется правом обязать нарушителя покинуть место совместного проживания, независимо от того, кто является собственником жилья. Сейчас из дома вынуждены бежать жертвы с детьми, а закон позволяет оставить их в безопасности в своём доме. Социально-экономическая реабилитация. Закон будет гарантировать не только защиту, но и мост к нормальной жизни. Это создание сети кризисных центров и убежищ с гарантированной тайной адреса, а также обязанность агрессора возместить материальный и моральный вред, оплатить расходы жертвы на наём жилья или пребывание в центре. Раннее реагирование. Врачи и учителя будут обязаны незамедлительно сообщать о признаках насилия в полицию, что лишает насильника его главного союзника - тишины. Персональная ответственность. Сотрудники МВД будут нести личную ответственность за бездействие или недостаточно эффективные меры по пресечению явных случаев насилия", - перечислены в обращении меры. Обращение подписали более 400 человек.

Он также рассказал про внесенный в парламент нынешней уполномоченной по правам человека Анас Кишмария пакет поправок в административное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, которые предусматривают меры ответственности и ограничения в отношении агрессора. «Это очень важный компонент работы именно с последствиями насилия. Но он не заменит закон, так как именно он ориентирован на превенцию домашнего насилия, психологическую, социальную и правовую работу, создание шелтеров и другие меры не репрессивного характера. Также без закона невозможно достичь четкого распределения обязанностей между государством и некоммерческим сектором, который уже многие годы активно работает с проблемой», - заявил он.

Чкадуа скептически оценила эффективность «параллельных» поправок. «Эти поправки ужесточают наказание. Но, как мне кажется, они не решат проблему. Да, мы будем помогать жертвам, но не предотвращать сами преступления. Например, введением запретительного ордера, запрещающего агрессору на определенный срок - до трех лет - даже приближаться к жертве. Парламент считал, что закон о предотвращении насилия труден, сложен и, главное, затратен - нужно создавать шелтеры, платить зарплату их сотрудникам, выделать деньги на их содержание шелтеров <...> Поэтому парламентарии решили пойти более легким путем», - заявила она.

Гезердава также отметил, что важно не только принятие закона, но и его применение. «Важно, кто будет с этим работать, какие специалисты. Опыт в этой сфере есть только у правозащитных институтов. Государство - а мы это уточняли - вообще никак не фиксирует факты насилия, совершаемого в семьях. Несмотря на отсутствие закона, в Уголовном кодексе существует ряд статей, которые вполне могут приняться в отношении агрессоров, но такой практики у правоохранителей нет. На мой взгляд, таково отношение правоохранительной системы в целом к проблеме. Принятие закона - это важный, но не единственный шаг, который должен быть сделан/ Появление закона потребует очень больших усилий, который придется направить на его реализацию», - заявил он.

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова отметила, что на Кавказе семейное насилие «стало нормой». «Это часть воспитания. Обществу так внушили. Факт нормализации насилия, социализации в условиях насилия и, конечно же, власти над слабым. Не во всех семьях, конечно. Есть примеры, когда детей носят на руках. Чаще всего мальчиков. Но, есть примеры, когда отцы, боясь тяжёлой жизни у дочерей, заранее им строят дома, стараются обезопасить. Такая женщина не будет допускать насилие в будущем. Но, к сожалению, большинство женщин живут сложную жизнь и насилие встречается достаточно часто. Особенно со стороны мачех. Мачехи и женщины, которым отдают чужого ребенка, после того, как сами становятся жертвой насилия, вымещают это на детях. Насилие порождает насилие», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Сиражудинова подчеркнула, что для искоренения насилия нужно менять подходы к воспитанию, не допускать его нормализации. «Насилие над слабым встречается по всему миру. Но нужно бороться с тем, когда оно принимается обществом», - заключила она.