Сторонники Хаджимбы собрались в Сухуме на анонсированную им встречу

11 января 2020, 19:30

Порядка 150 сторонников Рауля Хаджимбы с утра ожидают встречи с ним в филармонии в Сухуме. Президент продолжает исполнять свои обязанности и обжалует решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов, сообщил вице-премьер Даур Аршба, отметив, что ЦИК пока не вправе назначать новые выборы.

Как писал "Кавказский узел", 10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов президентских выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь тысячу голосов. Это решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента в Сухуме. В ЦИК сообщили, что новые выборы состоятся через два-три месяца, а до этого Хаджимба останется исполняющим обязанности президента. Дату выборов должны назначить 13 января, сообщил Квициния, который сегодня вручил главе ЦИК постановление суда об отмене выборов.

Участники протестов настаивают на немедленной отставке Хаджимбы. Новым главой государства должен стать лидер оппозиции Аслан Бжания, заявляют они. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, встретившийся сегодня с Бжанией, заявил, что требование протестующих противоречит закону. Содержание своей беседы политики не раскрыли, однако Бжания сказал, что достигнуты "принципиальные договоренности". В апреле 2019 года Аслана Бжанию, которого называли главным претендентом в президенты от оппозиции, доставили в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии. Близкие заявили, что он был отравлен. Позднее Бжания передумал участвовать в выборах президента, сославшись на болезнь, и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".

В республиканской филармонии в Сухуме сегодня с утра собираются сторонники президента Рауля Хаджимба. По данным на 18.45 здесь находилось примерно 150 человек, их угощают горячими хачапури, передаёт с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Перед собравшимися выступил первый вице-премьер правительства Даур Аршба. Он сообщил, что Хаджимба планировал встречу со своими сторонниками на 11.00 утра, но его до сих пор задерживают встречи, в том числе с замсекретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым. Аршба отметил, что сегодня были две встречи Хаджимбы с Нургалиевым, кроме того, он встречался с депутатами парламента.

10 января заместитель секретаря российского Совета безопасности Рашид Нургалиев и президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече в Сухуме обсудили мероприятия по стабилизации политической ситуации в стране. Кремль заинтересован в том, чтобы кризис в Абхазии разрешился мирным путем, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Рауль Хаджимба пока не получил решение Верховного суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента, а когда получит, будет его опротестовывать, заявил Даур Аршба. "Насколько я знаю, Хаджимба пока не получил мотивировочную часть решения суда. Когда получит, будет опротестовывать в президиуме", - сообщил Аршба журналистам. По его мнению, пока апелляция не будет рассмотрена, ЦИК не имеет права назначать новые выборы, передает РИА "Новости".

Президент уверенно продолжает исполнять свои обязанности, сообщил Даур Аршба корреспонденту "Кавказского узла". "Он проводит много встреч с отдельными депутатами, членами правительства", - рассказал Даур Аршба.

По его словам, вчера, 10 января, Рауль Хаджимба собирал глав администраций, работает с экономическим и финансовым блоком правительства, дана установка, чтобы все социальные обязательства перед бюджетниками и пенсионерами были выполнены. "Пытаемся удерживать финансовую ситуацию в стране, насколько это возможно. Конечно, какие-то коррективы эти обстоятельства внесли", - отметил Аршба.

Также, по его словам, правительство работает в полном составе, 10 и 11 января вице-премьер проводил совещания, сегодня президент запланировал рабочую встречу с членами правительства.

Аршба добавил, что ЦИК Абхазии не может назначить дату выборов, поскольку у президента Абхазии есть законный срок для обжалования решения Верховного суда. "ЦИК может назначить дату выборов, только если на него будет оказано давление. Потому что законных оснований для принятия такого решения пока нет. Если решение суда будет отменено, то опять ЦИК будет отменять выборы", - заявил Аршба.

Он отметил, что такая форс-мажорная ситуация, которая сложилась во власти, не прописана в абхазском законодательстве, поэтому ее можно разрешить только здравым смыслом.

Собравшиеся в филармонии люди рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о своих ожиданиях.

"Мы готовы ждать нашего законно избранного президента сколько угодно, сидим здесь с утра и понимаем, как ему сейчас нелегко", - заявил житель Сухума Алик Смыр.

"Мы пришли поддержать президента, потому что уважаем его за то, что он ни в каких кланах не участвует. Он честный человек, мы ему доверили свои голоса второй раз и не позволим, чтобы так относились к воле народа", - высказалась жительница Очамчирского районах Гунда Гарзмава.

"Тех, кто устроил погром в администрации президента, нужно наказать по всей строгости закона ",- считает житель Сухума Мухамед Смыр.

Оппозиция не была инициатором протестов, а только воспользовалась их результатом, считают опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты. Они считают, что к кризису в стране привел комплекс причин, в том числе неэффективность государственного аппарата.

Протестующие продолжают оставаться в здании президентской администрации, все силовые структуры в Абхазии работают в усиленном режиме, передает корреспондент «Кавказского узла».

Напомним, ЦИК Абхазии сегодня пояснил статус Рауля Хаджимбы. До проведения новых выборов Рауль Хаджимба останется исполняющим обязанности президента, заявил представитель Центризбиркома.

Россия вмешивалась в политический кризис в Абхазии и в 2014 году. "В тот кризисный период российская сторона <...> содействовала тому, чтобы конфликт не разгорелся, чтобы не произошло столкновения между сторонами", – сказал Рауль Хаджимба в интервью "Что опасно для Абхазии - нефтедобыча, Грузия, договор с Россией или Гальский район", данном "Кавказскому узлу" в ноябре того же года. При этом он заявил, что стал тогда президентом самостоятельно, без поддержки Москвы.

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кризис в Абхазии", а материалы о выборах президента Абхазии в 2019 году публиковал на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".