На протесты в Сухуме прокуратура отреагировала уголовным делом

12 января 2020, 02:46

Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту протестов в республике. Ведется поиск лиц, похитивших служебное оружие, а также иностранных граждан, которые организовали и участвовали в беспорядках, сообщила Служба госбезопасности Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов президентских выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь тысячу голосов. Это решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента в Сухуме. Активисты настаивают на немедленной отставке Хаджимбы. Новым главой государства должен стать лидер оппозиции Аслан Бжания, заявили участники акции протеста. 11 января вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил, что Верховный суд принял решение об отмене результатов выборов под давлением сторонников оппозиции.

Прокуратура города Сухума возбудила уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия (организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 11 января.

"9 января группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация президента республики", - пишет ведомство.

Служба государственной безопасности Абхазии 11 января сообщила, что совместно с Генеральной прокуратурой и МВД Абхазии проводит комплекс доследственных, оперативно-разыскных мероприятий для установления и привлечения к ответственности "организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданий в г.Сухум, а также лиц, причастных к хищению находившегося в помещениях служебного оружия".

Кроме того, как говорится в сообщении ведомства, разыскиваются иностранные граждане, которые прибыли в Абхазию "для организации и участия в противоправной деятельности".

В апреле 2019 года Аслана Бжанию, которого называли главным претендентом в президенты от оппозиции, доставили в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии. Близкие заявили, что он был отравлен. Позднее Бжания передумал участвовать в выборах президента, сославшись на болезнь, и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кризис в Абхазии", а материалы о выборах президента Абхазии в 2019 году публиковал на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Также "Кавказским узлом" подготовлены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии и справка о партии "Амцахара".