Бжания решением парламента отправлен в отставку

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Депутаты парламента Абхазии проголосовали за отставку президента Аслана Бжании.

Как писал "Кавказский узел", депутаты сегодня собрались на сессию парламента страны, где должен быть решен вопрос об отставке президента Аслана Бжании.

На заседании сессии парламента вопрос об отставке Бжания был единственным на рассмотрении. По решению депутатов, и по итогам тайного голосования, Аслан Бжания отправлен в отставку, сообщает Telegram-канал "Апсныпресс".

Всего к началу голосования на сессию зарегистрировался 31 депутат. 28 из них проголосовали за отставку Аслана Бжании, 1 проголосовал против и два бюллетеня оказались испорченными, сообщил Telegram-канал "Республика".

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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