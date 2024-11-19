Депутаты согласились на тайное голосование за отставку Бжании

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Парламентарии Абхазии единогласно проголосовали за повестку дня сессии, на которой лишь вопрос об отставке президента Аслана Бжании. Голосование по вопросу отставки Бжании будет тайным.

Как писал "Кавказский узел", 28 депутатов собрались на сессию парламента страны, где должен быть решен вопрос об отставке президента. Минувшей ночью пресс-служба президента Абхазии обнародовала соглашение с оппозицией об его отставке.

На заседании парламента Спикер Ашуба рассказал о переговорах между оппозицией и властью при посредничестве парламента, сообщила "Нужная газета".

Ашуба сообщил, что на повестке дня один вопрос - отставка Бжания. Депутаты проголосовали единогласно. Никто не выразил желания высказаться по повестке дня. Голосование тайное, сформирована комиссия. Объявлен перерыв на тайное голосование. *Решение об отставке президента Аслана Бжания будет принято путем тайного голосования, для его утверждения необходимо 24 голоса,, проинформировал Telegram-канал "Республика".

Напомним, 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Он согласился подать в отставку при условии, что участники протестной акции разойдутся, в противном случае он отзовет заявление.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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