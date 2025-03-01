Россия отменила запрет на ввоз мимозы из Абхазии

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Россельхознадзор отменил введенный ранее запрет на ввоз мимозы из Абхазии, где сегодня проходит голосование в рамках второго тура выборов президента. Аналитики ранее заявили, что посредством этого запрета и последующей его отмены Кремль оказывает поддержку провластному кандидату Бадре Гунбе.

Как информировал "Кавказский узел", запрет на ввоз мимозы в Россию появился на фоне приближающегося второго тура президентских выборов в Абхазии. В российской лаборатории в мимозе нашли вредителя, но абхазская лаборатория не подтвердила эти данные.

Сегодня в Абхазии проходит голосование в рамках второго тура выборов президента, в нем участвуют кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. В Гагре зафиксировано нарушение на выборах.

Об отмене ограничения на ввоз в Россию из Абхазии мимозы сообщил сегодня на своем сайте Россельхознадзор.

"Россельхознадзор со 2 марта 2025 года под гарантии Государственной инспекции по карантину растений Абхазии возобновляет ввоз в Россию подкарантинной продукции из/происхождением из республики. Товары, разрешенные к поставкам, относятся к 06 группе ТН ВЭД ЕАЭС: живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень", – сказано в сообщении.

15 февраля в первом туре досрочных президентских выборов ни один кандидат не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Напомним, ранее, после нескольких дней затора на пункте пропуска, предприниматели, которые не смогли доставить цветы в Россию, устроили митинг на границе. Как следует из видео, снятого на границе пользователем David Zhvania, на границе скопилось несколько фур и "Газелей" с мимозой. По его словам, на пропускном пункте "Псоу" насчитывается как минимум семь фур и около 15 "Газелей", которые ждали разрешения на вывоз мимозы.

"Кавказский узел" также писал, что ранее аналитики отметили, что посредством запрета на ввоз мимозы и последующего его отмены, власти России пытаются поддержать провластного кандидата Бадру Гунбу. Вместе с тем аналитики указали, что запрет поставок в Россию мимозы из Абхазии, в котором многие усматривают политические мотивы, не принесет Гунбе дополнительных голосов и даже способен вызвать обратный эффект.

Опрошенные "Кавказским узлом" политологи заявили, что разделение кандидатов в президенты Абхазии на антироссийских и пророссийских неверно, так как политик, не нацеленный на сотрудничество с Россией, не может получить поддержки. Кампанию против Адгура Ардзинбы в российских СМИ они сочли предвыборной манипуляцией.

В Абхазии госорганы превращены в штабы кандидата в президенты от власти Бадры Гунбы, а в адрес кандидатов от оппозиции звучат обвинения в антироссийской позиции, заявили также ранее аналитики.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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