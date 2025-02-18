Абхазские депутаты призвали Бганбу воздержаться от кадровых решений

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Кадровые перестановки, проведенные и.о. президента Абхазии Валерием Бганбой, противоречат соглашению с оппозицией. Абхазия должна в спокойной обстановке подойти к второму туру досрочных президентских выборов, заявили парламентарии.

Как писал "Кавказский узел", увольнение Дмитрия Кучуберии с должности главы СГБ Абхазии кандидат в президенты Бадра Гунба расценил как нарушение соглашения между властями и оппозицией и попытку сорвать второй тур выборов президента. Несколько десятков вооруженных людей без гражданства Абхазии находятся в Сухуме, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба и потребовал от силовых структур выдворить их за пределы республики.

Депутаты парламента сегодня на внеочередной сессии приняли постановление "Об обращении к исполняющему обязанности Президента Республики Абхазии, кандидатам в Президенты и гражданам республики".

В обращении парламент рекомендовал "кандидатам в президенты Республики Абхазии и их предвыборным штабам строго соблюдать законодательство, принципы свободного волеизъявления граждан независимо от их убеждений, идеологии, национальности, религиозных и других взглядов, а также придерживаться достигнутых при прямом посредничестве Народного Собрания – Парламента Республики Абхазии 19 ноября 2024 года договоренностей", сообщило сегодня "Апсныпресс".

Также парламент призвал и.о. президента Абхазии Валерия Бганбу исполнять принятое 19 ноября 2024 года соглашение и "не принимать какие-либо кадровые решения до вступления в должность избранного президента Республики Абхазия". Обращение поддержали 27 из 28 присутствовавших на сессии депутатов, один воздержался.

После поражения в первом туре, сторонники оппозиции и её главный кандидат - Ардзинба начали атаку на "фаворита Кремля", стремясь перехватить инициативу, отметил автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi в посте "Срыв второго тура выборов в Абхазии сыграет не в пользу оппозиции". По его мнению, оппозиция может решить добиваться результата уличными протестами. "Очередной майдан в Абхазии, теоретически, конечно, возможен. Но есть одно, очень серьезное НО. Кремль, на мой взгляд, серьезно меняет свою политику в сторону ужесточения, в отношении как противников, так и партнеров и "друзей". <...> В случае чего, думаю, на этот раз, "власть" применит силу против тех, кого уже открыто считает нежелательными политическими элементами, прямо или косвенно, своими действиями, играющими на стороне "противников Москвы". Разумеется, у оппозиции есть масса сторонников. Но, если они вновь попытаются улицей взять ситуацию в свои руки, думаю, ответ будет очень жёстким. Скажу больше, чем сложнее будет приход Бадры Гунбы к власти, тем больше он будет обязан тем, кто за ним стоит", - написал он.

Спикер парламента Лаша Ашуба сказал, что обращение вызвано кадровыми перестановками - назначением нового и. о. председателя СГБ и вице-премьера.

" Я считаю, что мы должны в спокойном режиме подойти ко второму туру голосования по выборам президента. Это чрезвычайно важно как для всего народа Абхазии, так и для нашего стратегического партнера Российской Федерации, для сохранения стабильности в стране. В связи с этим Парламент инициировал принятие обращения к и. о президента, кандидатам в президенты и ко всем гражданам Абхазии", - заявил он.

Зураб Маргания 17 февраля был назначен и.о. вице-премьером Абхазии. Среди первоочередных задач он выделил проведение проверки по продвижению нарратива об антироссийских настроениях в Абхазии. и присутствии в Абхазии протурецких сил. Новый и.о. вице-премьера правительства обозначил ряд вопросов, которые станут предметом поручений силовикам – это присутствие вооруженных людей, не граждан Абхазии рядом с избирательными участками, проверка людей, которые приходили на избирательные участки с пачками паспортов и другие вопросы, сообщила 17 февраля "Нужная газета".

Также сегодня депутаты продлили полномочия депутатов муниципальных органов власти на основании просьбы депутатов местных органов власти. Выборы в органы местного самоуправления будут назначены в срок до июня. Депутаты приняли решение в первом, втором и окончательном чтении, проинформировала "Нужная газета".

15 февраля прошло голосование на досрочных выборах президента Абхазии. Сегодня избирком объявил, что Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, Адгур Ардзинба - 36,92%, Роберт Аршба - 7,54%, Олег Барциц - 4,04%, Адгур Хурхумал – 0,97%. Второй тур выборов назначен на 1 марта.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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