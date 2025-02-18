Гунба заявил о попытке сорвать второй тур выборов

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Увольнение Дмитрия Кучуберии с должности главы СГБ Абхазии расценено как нарушение соглашения между властями и оппозицией и попытка сорвать второй тур выборов президента.

Как информировал "Кавказский узел", аналитики ранее указали, что подкуп и давление на избирателей в ходе досрочных выборов президента Абхазии были распространены, административный ресурс использовался максимально, но информации о нарушениях непосредственно в ходе голосования наблюдатели от штабов не распространяли.

В выборах участвовали пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

Освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии является попыткой сорвать выборы президента, заявил Бадра Гунба в своем видеообращении к жителям Абхазии и парламенту страны.

"Сегодня произошло грубое нарушение соглашения от 19 ноября 2024 года, которое позволило сохранить мир и стабильность в нашем обществе. Удивляет заявление Валерия Бганбы о том, что он не знаком с этим соглашением, потому что он был назначен моим указом на эту должность именно в рамках этого соглашения. Мы связываем эти шаги по срыву наших договоренностей с результатами первого тура голосования. <…> Мы расцениваем это как попытку сорвать второй тур голосования и оказать давление на граждан нашей страны", – сказал Гунба видеообращении, опубликованном вечером 17 февраля в своем телеграм-канале.

Он призвал парламент Абхазии, который является гарантом соглашения от 19 ноября 2024 года, дать оценку действиям Бганбы. Гунба заявил, что Бганба лишился права занимать свою должность. "Исполнение обязанностей президента должно быть возложено на спикера парламента", – сказал он.

17 февраля Валерий Бганба освободил Кучуберию от должности и временно назначил на этот пост зампредседателя Службы госбезопасности Алхаса Чичбу.

15 февраля прошло голосование на досрочных выборах президента Абхазии. Избирком объявил, что Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, Адгур Ардзинба – 36,92%, Роберт Аршба – 7,54%, Олег Барциц – 4,04%, Адгур Хурхумал – 0,97%. Второй тур выборов назначен на 1 марта.

Напомним, осенью 2024 года в Абхазии обострился политический кризис, в стране прошли акции протеста в результате которых ушел в отставку президент Аслан Бжания. 19 ноября 2024 года власти и оппозиция заключили соглашение, в рамках которого Бжания согласился уйти в отставку в обмен на условие, что протестующие разойдутся. В соглашении также было сказано, что Гунба освобождает от должности премьер-министра Абхазии Александра Анкваба, а на эту должность назначается Валерий Бганба. Также абхазские политики договорились, что разногласия между властями и оппозицией должны быть решены посредством проведения досрочных выборов президента.

Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии". Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

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