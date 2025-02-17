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20:52, 17 февраля 2025

Сторонники Гунбы потребовали ответа о причинах увольнения Кучуберии

Обстановка у штаба Бадры Гунбы. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "ЧП Абхазия" от 17.02.25, https://t.me/apsny/14328?single

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Собравшиеся в Сухуме сторонники Бадры Гунбы потребовали разъяснений властей о причинах отставки главы Службы госбезопасности Дмитрия Кучуберия.

Как писал "Кавказский узел", у здания МВД Абхазии собрались сотрудники милиции, обеспокоенные информацией об отставке руководства. Власти Абхазии сообщили об отставке главы Службы госбезопасности Дмитрия Кучуберия.

Кандидат в вице-президенты Абхазии Беслан Бигвава (кандидат в президенты Бадра Гунба) призвал собравшихся у здания штаба Гунбы не расходиться до выяснения вопроса, почему уволили главу службы госбезопасности Кучуберию. 

В тоже время, отвечая на вопрос одного из собравшихся, он сообщил, что глава МВД Абхазии Роберт Киут "остался на своей должности". "По Киуту вопрос снят", - сообщил он на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Аиашара".

Собравшиеся не расходятся и ждут возвращения делегации сторонников кандидата Бадры Гунба, которая отправилась к и.о. президента Валерию Бганба с вопросом о нарушении ноябрьских договоренностей и отставке и.о. главы СГБ Дмитрия Кучуберия, говорится в другом сообщении Telegram-канала.

Как следует из размещенных в абхазских Telegram-каналах видео, сейчас активность от здания МВД Абхазии сместилась к зданию бизнес-центра "Гудоу-плаза", где находится штаб Бадры Гунбы.

Согласно данным сервиса Яндекс-карты, здание МАД Абхазии (улица академика Марра, 35) находится в одном квартале со зданием "Гудоу-плаза" (улица Пушкина, 16).

Дмитрий Кучуберия, освобожденный сегодня, 17 февраля, от должности председателя СГБ , сообщил, что в кабинет к и.о. президента Абхазии Валерю Бганбе его пригласил кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба, сообщило сегодня "Апсныпресс".

По его словам, ему задали вопрос, можно ли своими силами обеспечить безопасность рубежей Абхазии. "Я сказал, что теоретически это возможно, но затратно. Нужен определенный комплекс технических, финансовых возможностей, которыми мы, к сожалению, на сегодняшний день не обладаем", - приводятся в публикации слова Кучуберии.

По его словам, ему также высказали претензию в связи нахождением в республике комбата Ахры Авидзба и бригады «Пятнашка», "что я не справляюсь со своими обязанностями и меня нужно снять с занимаемой должности". Через час после этого он получил указ об отставке, говорится в публикации.

Отметим, что 15 февраля прошло голосование на досрочных выборах президента Абхазии. Сегодня избирком объявил, что Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, Адгур Ардзинба - 36,92%, Роберт Аршба - 7,54%, Олег Барциц - 4,04%, Адгур Хурхумал – 0,97%. Второй тур выборов назначен на 1 марта.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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