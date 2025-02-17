Информация об отставке руководства МВД встревожила абхазских силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У здания МВД Абхазии собрались сотрудники милиции, обеспокоенные информацией об отставке руководства.

К зданию МВД Абхазии прибывают сотрудники территориальных и других подразделений МВД, "обеспокоенные распространяемой информацией о якобы смещении руководства министерства внутренних дел", сообщило МВД Абхазии.

"На местах несут службу ответственные экипажи милиции общественной безопасности и дежурные следственно-оперативные группы", - цитирует комментарий ведомства ИА "Аиашара".

Публикация агентства проиллюстрирована видеороликом, на котором видна группа мужчин в гражданской одежде, входящая на огороженную и охраняемую территорию. С обеих сторон забора видны припаркованные милицейские автомобили.

По словам сотрудника пресс-службы МВД, на местах находятся "ответственные экипажи милиции общественной безопасности и дежурные следственно-оперативные группы", сообщает "Апсныпресс".

Ранее сегодня и.о. президента Валерий Бганба освободил Дмитрия Кучуберию от должности председателя Службы госбезопасности Абхазии и своим указом назначил врио главы ведомства Алхаса Чичбу, пишет агентство.

Отметим, что 15 февраля прошло голосование на досрочных выборах президента Абхазии. Сегодня избирком объявил, что Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, Адгур Ардзинба - 36,92%, Роберт Аршба - 7,54%, Олег Барциц - 4,04%, Адгур Хурхумал – 0,97%. Второй тур выборов назначен на 1 марта.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.