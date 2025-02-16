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12:34, 16 февраля 2025

Объявлена дата второго тура выборов президента Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центризбирком Абхазии назначил на 1 марта голосование во втором туре досрочных президентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля прошло голосование на досрочных выборах президента Абхазии, избирком отчитался о явке 65%. Исходя из предварительных итогов, уже ясно, что будет второй тур выборов, заявил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

В выборах участвовали пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

Центризбирком Абхазии объявил предварительные итоги выборов, сообщает "Апсныпресс". По данным избиркома, Бадра Гунба набрал 46,38% голосов (45 805), Адгур Ардзинба - 36,92% (36 476), Роберт Аршба - 7,54%, Олег Барциц - 4,04%, Адгур Хурхумал – 0,97% .

"По данным ЦИК, явка составила 69%, в голосовании приняли участие почти 99 тысяч человек. Второй тур выборов состоится 1 марта", - говорится в публикации.

Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату и числу голосов, поданных «против всех». Повторное голосование считается состоявшимся, если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей, информирует агентство.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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