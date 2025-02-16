Председатель ЦИК Абхазии сообщил о втором туре выборов президента

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Подсчет голосов избирателей на выборах президента Абхазии почти завершен, однако, как заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан, уже ясно, что будет второй тур выборов.

Как писал "Кавказский узел", голосование на досрочных выборах президента Абхазии завершено на всех 154 участках. Центризбирком отчитался о явке 65%.

Почему назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" " Досрочные выборы президента Абхазии ".

Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан обратился к журналистам сегодня, 16 февраля. Его обращение опубликовал, в частности, телеграм-канал "Аиашара".



Маршан сообщил, что подсчет голосов на выборах президента республики практически завершен. "Подводим итоги. Но уже видны предварительные итоги. В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович", - заявил он.

Маршан также сообщил, что сегодня в 12.00 по местному времени будут объявлены предварительные итоги выборов.

В выборах участвуют пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.