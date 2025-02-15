Завершено голосование на выборах президента Абхазии

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Голосование на досрочных выборах президента Абхазии завершено на всех 154 участках. Центризбирком отчитался о явке 65%.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Абхазии проходили выборы президента, в республике открылись 152 участка. На участках в Москве и Черкесске выстроились очереди. Досрочные выборы президента Абхазии признаны состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила 50%.

Почему назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Избирательные участки в Абхазии и России закрыты. По данным на 19.30 мск проголосовали 65% избирателей, со ссылкой на главу Центризбиркома Абхазии сообщило агентство "Апсныпресс".

Самая высокая явка по данным на 19.30, 70%, была зафиксирована в Гудаутском, Сухумском и Галском районах, самая низкая, 59%, в Сухуме.

В Москве зафиксирована самая высокая явка за последние 15 лет. По данным на 19.30 мск, в Москве проголосовали 2680 человек, в Черкесске — 1902.

Предварительные итоги голосования будут оглашены в 12.00 мск 16 февраля, сообщил "Спутник Абхазия".

Предварительные данные Центризбирком пока огласить не может, сообщил Telegram-канал "Республика" "Мы не можем дать предварительные данные. Ни по одному участку протоколов нет", - сообщил на пресс-конференции председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан

И.о. генерального прокурора Дамир Квициния и и.о главы МСД Роберт Киут сообщили в ходе брифинга, что жалоб и сообщений о нарушениях в их ведомства не поступало, проинформировало "Апсныпресс".

Напомним, в выборах участвуют пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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