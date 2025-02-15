Избирком Абхазии объявил выборы состоявшимися

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Досрочные выборы президента Абхазии признаны состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила 50%.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 8 мск началось голосование на досрочных выборах президента Абхазии. В Абхазии открыты 152 участка, еще два – в России (в Москве и Черкесске). Явка избирателей на 15.00 мск составила 43,5% (60 613 человек).

Почему назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

К 18.00 мск явка составила 55% (79 019 человек), сообщил на брифинге председатель ЦИК Дмитрий Маршан. Таким образом, президентские выборы состоялись, пишет ИА "Апсныпресс".

"Для признания выборов состоявшимися по абхазскому законодательству необходимо, чтобы в них приняло участие больше половины избирателей, внесенных в списки. Этот порог преодолен, выборы состоялись", - цитирует Маршана ТАСС.

По словам врио главы МВД Роберта Киута, процесс голосования проходит "в спокойной и безопасной обстановке, без каких-либо инцидентов", сообщает "Абхазия-Информ".

Напомним, в выборах участвуют пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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