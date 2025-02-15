Избиратели в Москве озвучили требования к президенту Абхазии

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Участники голосования на участке в Москве ожидают от будущего президента Абхазии готовности прислушиваться к мнению избирателей, развития экономики и партнерства с Россией.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 8 мск началось голосование на досрочных выборах президента Абхазии. В Абхазии открыты 152 участка, еще два – в России (в Москве и Черкесске). На избирательном участке в Москве сегодня образовались очереди.

В выборах участвуют пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

На входе в избирательный участок в Москве установлены шесть рамок металлодетекторов, около них стоят российские полицейские. По наблюдениям корреспондента "Кавказского узла", ни одна из рамок долго не пустовала, и от станции метро "Шаболовская" к участку шли группы людей, семьи с детьми и избиратели-одиночки. Среди них было заметно и довольно много молодежи.

Помещение для голосования организовано в зале библиотеки, и к каждому из десяти столов была небольшая очередь. Из наглядной агитации присутствовал лишь стандартный плакат с биографиями кандидатов.

Согласно заявлению председателя ЦИК Абхазии Дмитрия Маршана, явка избирателей на 15:00 составила 43,5% (60 613 человек), сообщает государственное ИА "Апсныпресс".

Пообщаться с членами избирательной комиссии и наблюдателями корреспонденту "Кавказского узла" не удалось, поскольку присутствовавший в зале абхазский милиционер вежливо, но настойчиво потребовал покинуть избирательный участок.

Корреспондент "Кавказского узла" пообщался с пятью избирательницами, проголосовавшими на участке. Трое из них сообщили, что живут в Москве, одна приехала из Подмосковья и одна - из другого региона России.

Четверо из женщин отказались сообщить, за кого голосовали, лишь одна, представившаяся Изидой, сказала, что голосовала за Бадру Гунбу.

Говоря о своих ожиданиях от будущего президента Абхазии, избирательница Наталья выразила желание, чтобы он "наше государство привел в порядок".

Другая избирательница, Ада Чухбар, высказала пожелание, чтобы будущий президент "слышал мнение народа". Изида поставила на первое место поддержание хороших отношений с Россией. Она призналась, что ее напугали слова одного из кандидатов, который заявил недавно, что "мы и без России обойдёмся".

Проголосовавшая на участке Елена надеется, что будущий президент "будет думать о людях, а не только о себе, развивать экономику". Ее тезка заметила, что ждет от нового президента "чтобы народ спокойно жил, и перестрелки на улицах прекратились".

Почему в Абхазии назначены досрочные выборы президента, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Напомним, ранее члены ЦИК приняли решение направить в Москву 4 тысячи бюллетеней, в Черкесск - 3,5 тысячи, что больше, чем на президентских выборах 2020 года.

Организации абхазских ветеранов Кабардино-Балкарии и Адыгеи, а также абазины Карачаево-Черкесии попросили увеличить число участков в России, и глава ЦИК России заявила о готовности открыть новые участки. Однако 30 января стало известно, что Центризбирком Абхазии отказался открыть новые участки в России.

Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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