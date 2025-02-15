Граждане Абхазии скопились в очередях на избирательном участке в Москве

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На избирательном участке в Москве наблюдается повышенная явка желающих проголосовать на выборах президента Абхазии, из-за чего там скопились очереди.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Абхазии проходит голосование на выборах президента. Два избирательных участка также работают за пределами республики – в Москве и Черкесске.

На избирательном участке в Москве, где граждане Абхазии могут проголосовать на выборах президента, скопились очереди. Высокая активность избирателей наблюдается с самого открытия участка, сообщил сегодня телеграм-канал "Новости | Абхазия | 24\7".

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показано несколько десятков человек, скопившихся перед пунктом досмотра. Они стоят перед турникетами, на которых охрана осматривает людей на предмет наличия запрещенных предметов.

На избирательном участке в Москве прогнозируется высокая явка, посол Абхазии попросил выделить 7000 бюллетеней для московского региона, отметило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Аиашара".

Напомним, в Абхазии в выборах президента участвуют пять кандидатов – вице-президент Бадра Гунба, бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал).

Почему в Абхазии проходят досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

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