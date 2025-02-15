Избирательные участки начали работу в Абхазии

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152 избирательных участка открылись в Абхазии и еще по одному в Москве и Черкесске для голосования на выборах президента республики.

Как информировал "Кавказский узел", ранее аналитики отметили, что несмотря на то, что основная борьба на президентских выборах разворачивается между Бадрой Гунбой и Адгуром Ардзинбой, кандидаты Олег Барциц и Роберт Аршба имеют шансы пройти во второй тур.

В Абхазии началось голосование на выборах президента, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Аиашара".

Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени [аналогично по мск], уточнила сегодня в своем телеграм-канале "Нужная газета".

В Абхазии на 35 округах открыты 152 избирательных участка, 2 участка открыто в Москве и Черкесске, чтобы у граждан Абхазии, проживающих там, была возможность проголосовать, отметило сегодня ИА "Апсныпресс".

Напомним, в выборах президента Абхазии участвуют пять кандидатов – вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и.о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба ), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба , бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал).

Почему в Абхазии проходят досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

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