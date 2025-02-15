RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:30, 15 февраля 2025

JamNews: шанс второго тура стал интригой выборов в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несмотря на то, что основная борьба на президентских выборах разворачивается между Бадрой Гунбой и Адгуром Ардзинба, кандидаты Олег Барциц и Роберт Аршба имеют шансы пройти во второй тур.

Как писал "Кавказский узел", досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов. Штаб Адгура Ардзинбы попросил Центризбирком разрешить присутствовать на участке одновременно двум наблюдателям от одного кандидата, заявив о нечестной конкуренции. 

Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, указали ранее аналитики. Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Помимо Бадры Гунбы и Адруга Ардзинбы за пост президента Абхазии на досрочных выборах поборются бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц и бывший руководитель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба и, учитывая усталось общества от борьбы двух сменяющих друг друга и вечно конфликтующих между собой политических групп, у Барцица и Аршбы есть реальные шансы пройти во второй тур выборов, пишет 14 февраля JAMnews в материале "Накануне выборов в Абхазии: Какие шансы у каждого из кандидатов и какие трудности ждут нового президента".

Автор материала также охарактеризовал пятого кандидата, банкира Адгура Хурхумала как "темную лошадку", но при этом и "явного аутсайдера". "Его мало кто знает, у него нет четкой программы и шансов стать президентом тоже практически нет", - говорится в статье.

При этом издание, ссылаясь на "подавляющее большинство экспертов", отмечает, что в первом туре выбрать нового президента не удастся, так как вряд ли кому-то из кандидатов удастся набрать необходимые 50% плюс один голосов. Поэтому, скорее всего, победитель президентской гонки определится по итогам второго тура, который будет через две недели после первого.

Главные задачи нового президента Абхазии

Новоизбранный президент Абхазии столкнется с двумя главными проблемами. Первая - необходимость проведения конституционной реформы, ведь нынешняя модель сильной президентской власти не соответствует реалиям, из-за нее регулярно случаются внутриполитические катаклизмы. По мнению автора статьи, отсутствие баланса между исполнительной и законодательной властями привело к тому, что предыдущие президенты Абхазии Александр Анкваб, Рауль Хаджимба и Аслан Бжания не оценивали адекватно происходящие в республике процессы и реагировали на них, из-за чего все ушли досрочно в отставку. При этом каждый из кандидатов говорит о необходимости перераспределить полномочия между президентом и парламентом.

Вторая проблема - выстраивание отношений с Россией, от которой сильно зависит Абхазия в экономическом плане. Однако и для России Абхазия представляет интерес, связанный в первую очередь с ее экономическим потенциалом.

В 2024 году Россия приостановила выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Москва, по мнению автора статьи, согласилась с тем, что инвестиционное соглашение было несбалансированным и предоставляло российским инвесторам слишком много льгот, теперь же новый куратор по Абхазии Сергей Кириенко заявил, что новый вариант соглашения будет учитыват интересы граждан Абхазии и местного бизнеса. При этом Россия, несмотря на то, что делает ставку на Бадру Гунбу, будет сотрудничать с любым избранным президентом.

Опрошенные ранее "Кавказский узлом" абхазские аналитики считают, что Роберт Аршба в случае второго тура выступит на стороне Бадры Гунбы, а Олег Барциц может стать "темной лошадкой".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:34, 14 февраля 2025
Трое военных из Волгоградской области убиты на Украине
13:59, 14 февраля 2025
1
 "Мемориал"* запустил телеграм-бот для помощи жителям СКФО
13:34, 14 февраля 2025
Боец со Ставрополья убит в военной операции
12:54, 14 февраля 2025
Грузовик подорвался на мине в Азербайджане
12:11, 14 февраля 2025
Контрактник из Ростовской области осужден за убийство сослуживца
10:30, 14 февраля 2025
Контрактник из Володарского района убит на Украине
Все события дня
Новости
Кадр видеообращения участника СВО Мевлана Магомедова. 13 февраля 2025 г. Скриншот видео https://dagestan-news.net/society/2025/02/13/145820.html
19:41, 14 февраля 2025
Обращение военного привлекло внимание Меликова к смерти роженицы
Гамид Гаджиев. Скриншот фото из telegram-канала администрации Ахтынского района от 14.02.25, https://t.me/pressa_akhty/14473
17:16, 14 февраля 2025
Шесть военных из Дагестана убиты на Украине
Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://function.mil.ru
15:02, 14 февраля 2025
Власти признали убитыми на Украине 5850 бойцов с юга России
Телеграм-бот. Фото: https://www.instagram.com/memorial.hrc/p/DGDExUliQlA/?img_index=1 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
13:59, 14 февраля 2025
"Мемориал"* запустил телеграм-бот для помощи жителям СКФО
Застройка в парке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
21:04, 13 февраля 2025
Мэрия Махачкалы отказалась согласовать митинг против застройки парка
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:30, 13 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
47
Перед каждыми выборами поднимаются тосты за третью силу, которой нет
Фото
15:04, 9 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
52
Для кого-то тайна, на кого ставит Кремль в предстоящих выборах в Абхазии?
Фото
09:28, 6 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
32
Примет ли абхазская оппозиция предложение о признании предстоящих выборов?
Все блоги
Справочник
Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
13:30, 13 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
47
Перед каждыми выборами поднимаются тосты за третью силу, которой нет
Фото
08:43, 12 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
41
МИД РФ о попытках давления США и ЕС на Абхазию и Ю. Осетию
Фото
10:17, 10 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
37
Что изменится, если на выборах в Абхазии победит не фаворит Кремля? Имхо, ничего
Фото
15:04, 9 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
52
Для кого-то тайна, на кого ставит Кремль в предстоящих выборах в Абхазии?
Фото
16:41, 7 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
25
Сухумский аэропорт принял первый за 30 лет рейс с пассажирами
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Кадр видеообращения участника СВО Мевлана Магомедова. 13 февраля 2025 г. Скриншот видео https://dagestan-news.net/society/2025/02/13/145820.html
14 февраля 2025, 19:41
Обращение военного привлекло внимание Меликова к смерти роженицы

Мзия Амаглобели. Фото: https://ru.netgazeti.ge/66432/
14 февраля 2025, 16:29
Мзия Амаглобели оставлена под стражей

Рубен Варданян. Фото: https://russia-armenia.info/node/97480
14 февраля 2025, 15:52
Варданян отказался от госзащитника

Избирательный участок. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи программы Copilot
14 февраля 2025, 11:20
Избиратели в Абхазии пожаловались на фейковые приглашения к опросам

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше