JamNews: шанс второго тура стал интригой выборов в Абхазии

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Несмотря на то, что основная борьба на президентских выборах разворачивается между Бадрой Гунбой и Адгуром Ардзинба, кандидаты Олег Барциц и Роберт Аршба имеют шансы пройти во второй тур.

Как писал "Кавказский узел", досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов. Штаб Адгура Ардзинбы попросил Центризбирком разрешить присутствовать на участке одновременно двум наблюдателям от одного кандидата, заявив о нечестной конкуренции.

Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, указали ранее аналитики. Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Помимо Бадры Гунбы и Адруга Ардзинбы за пост президента Абхазии на досрочных выборах поборются бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц и бывший руководитель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба и, учитывая усталось общества от борьбы двух сменяющих друг друга и вечно конфликтующих между собой политических групп, у Барцица и Аршбы есть реальные шансы пройти во второй тур выборов, пишет 14 февраля JAMnews в материале "Накануне выборов в Абхазии: Какие шансы у каждого из кандидатов и какие трудности ждут нового президента".

Автор материала также охарактеризовал пятого кандидата, банкира Адгура Хурхумала как "темную лошадку", но при этом и "явного аутсайдера". "Его мало кто знает, у него нет четкой программы и шансов стать президентом тоже практически нет", - говорится в статье.

При этом издание, ссылаясь на "подавляющее большинство экспертов", отмечает, что в первом туре выбрать нового президента не удастся, так как вряд ли кому-то из кандидатов удастся набрать необходимые 50% плюс один голосов. Поэтому, скорее всего, победитель президентской гонки определится по итогам второго тура, который будет через две недели после первого.

Главные задачи нового президента Абхазии

Новоизбранный президент Абхазии столкнется с двумя главными проблемами. Первая - необходимость проведения конституционной реформы, ведь нынешняя модель сильной президентской власти не соответствует реалиям, из-за нее регулярно случаются внутриполитические катаклизмы. По мнению автора статьи, отсутствие баланса между исполнительной и законодательной властями привело к тому, что предыдущие президенты Абхазии Александр Анкваб, Рауль Хаджимба и Аслан Бжания не оценивали адекватно происходящие в республике процессы и реагировали на них, из-за чего все ушли досрочно в отставку. При этом каждый из кандидатов говорит о необходимости перераспределить полномочия между президентом и парламентом.

Вторая проблема - выстраивание отношений с Россией, от которой сильно зависит Абхазия в экономическом плане. Однако и для России Абхазия представляет интерес, связанный в первую очередь с ее экономическим потенциалом.

В 2024 году Россия приостановила выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Москва, по мнению автора статьи, согласилась с тем, что инвестиционное соглашение было несбалансированным и предоставляло российским инвесторам слишком много льгот, теперь же новый куратор по Абхазии Сергей Кириенко заявил, что новый вариант соглашения будет учитыват интересы граждан Абхазии и местного бизнеса. При этом Россия, несмотря на то, что делает ставку на Бадру Гунбу, будет сотрудничать с любым избранным президентом.

Опрошенные ранее "Кавказский узлом" абхазские аналитики считают, что Роберт Аршба в случае второго тура выступит на стороне Бадры Гунбы, а Олег Барциц может стать "темной лошадкой".

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