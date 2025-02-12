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18:20, 12 февраля 2025

Штаб Ардзинбы призвал Центризбирком увеличить число наблюдателей на участках

Адгур Ардзинба. Фото: http://abkhazinform.com/media/k2/items/cache/363cb5cbc907b51a8ede5af937c12624_XL.jpg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В условиях нечестной конкуренции на выборах президента Абхазии возможны фальсификации, заявил штаб Адгура Ардзинбы, попросив Центризбирком разрешить присутствовать на участке одновременно двум наблюдателям от одного кандидата.

Как писал "Кавказский узел", досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов. Переговоры Бадры Гунбы в Москве с российскими министрами используются для предвыборного пиара, хотя во время предвыборной кампании он не имеет права представлять народ Абхазии, заявил 6 февраля штаб Ардзинбы. Предвыборная кампания кандидатов в президенты Абхазии проходит без эксцессов, но агитация за Бадру Гунбу преобладает на улицах и на телевидении, указали аналитики.

Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, указали ранее аналитики. Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Обращение штаба кандидата в президенты Адруга Ардзинбы к председателю Центральной избирательной комиссии Дмитрию Маршану было опубликовано сегодня  в Telegram-канале "Республика".

В нем отмечается, что в Абхазии "активно действует группа иностранных политических технологов и консультантов", предположительно работающих в интересах Бадры Гунбы. "Их деятельность проявляется беспрецедентном количестве черного пиара, распространении дезинформации и фейковых новостей, направленных на дискредитацию оппонентов и провокацию конфликтов", - говорится в обращении.

Штаб выразил опасения, что в день выборов могут быть предприняты "действия по фальсификации и дискредитации итогов голосования" - подкуп или давление на избирателей и членов избиркомов, манипуляции с избирательными списками, участие в голосовании людей, не имеющих права голоса или повторного голосование, подделка и вбросы избирательных бюллетеней, фальсификация результатов голосования при подсчете голосов  и "различные провокации, направленные на срыв голосования или аннулирование результатов на отдельных участках, в том числе сделанных «под флагом» конкурирующих штабов".

В заявлении таже отмечается, что штаб Гунбы "использовал технологию сбора персональных данных избирателей путем распространения агитационных материалов с обратной связью, так называемые наказы (предложения для программы кандидата, которая, к слову, так и не была опубликована)".  Согласно информации из открытых источников таким образом было собрано более 3 тысяч персональных данных, включая ФИО, номер телефона и место жительства. Есть вероятность, что с указанной базой данных будет проводиться незаконная агитационная работа в день голосования путем обзвонов, довозов и т.д".

Штаб Ардзинбы предложил усилить контроль на участках, "разрешив одновременное присутствие на участке до двух наблюдателей от кандидатов, а также независимых наблюдателей на всех этапах голосования и подсчета голосов", также поручить  избирательным комиссиям "усилить контроль за ходом голосования и предоставляемыми избирателями документами".

Статья 12 закона о выборах президента Абхазии предусматривает что на один участок может быть направлено до трех наблюдателей от одного кандидата, но присутствовать на участке они могут поочередно.

Также в обращении говорится о необходимости мониторинга информационного пространства для оперативного выявления и опровержения фейковых новостей, а также привлечения к ответственности лиц, распространяющих дезинформацию, и публикации участковых протоколов об итогах голосования в режиме реального времени.

Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

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