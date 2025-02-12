Аналитики оценили предвыборную кампанию в Абхазии

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Предвыборная кампания кандидатов в президенты Абхазии проходит без эксцессов, но агитация за Бадру Гунбу преобладает на улицах и на телевидении.

Как писал "Кавказский узел", досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов 1 . Переговоры Бадры Гунбы в Москве с российскими министрами используются для предвыборного пиара, хотя во время предвыборной кампании он не имеет права представлять народ Абхазии, заявил 6 февраля штаб Ардзинбы.

Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, указали ранее аналитики. Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Программы кандидатов в президенты и их предвыборную агитацию прокомментировали "Кавказскому узлу" юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава, политолог Давид Дасания и аналитик, много лет изучающий Абхазию, но попросивший не публиковать его имя.

По мнению Саида Гезердавы, у Бадры Гунбы нет четкой предвыборной программы, в то время как программа, предлагающая реформы, есть у Адгура Ардзинбы. Эксперт, в частности, выделил его предложение относительно энергетики – по восстановлению так называемых "Перепадных ГЭС".

Давид Дасания также отметил отсутствие программы у Бадры Гунбы, и охарактеризовал программу Ардзинбы, выполненную в виде "проекта президентского указа №1", как "самую лучшую".

В основном общие слова о необходимости дружбы с Россией

В свою очередь аналитик, много лет изучающий Абхазию, также отметил, что программу Гунбы "никто не видел". При этом программу Ардзинбы он оценил скептически, поскольку в ней, по его мнению, "в основном общие слова о необходимости дружбы с Россией и снижения тарифов, а тот же майнинг, ставший важным фактором абхазской жизни, не упоминался вовсе".

По мнению экспертов, энергетическому кризису в Абхазии способствовал майнинг криптовалюты, ставший проблемой из-за его массовости и коррупции. Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Наиболее толковая программа у Барцица

"Наиболее толковая программа у Барцица. Там прописаны реформы – административная и конституционная, в экономике – борьба с майнингом и никаких апартаментов или инвестиционного соглашения. Барциц, кстати, уже заявил, что в случае неудачи на выборах (пока предполагают, что он наберет 10%) займется подготовкой к выборам в парламент, где и будет пытаться проводить эти реформы. У Аршбы схожая ситуация – в программе государственно-частное партнерство по энергетике, борьба с майнерами вплоть до веления уголовной ответственности и полное неприятие апартаментов", - рассказал аналитик.

В 2024 году Россия приостановила выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

По мнению аналитиков, предвыборная кампания в Абхазии проходит без эксцессов, но в наружной рекламе и на телевидении преобладает агитация за Гунбу.

В основном преобладает реклама в поддержку Бадры Гунбы

Так, Саид Гезердава отметил, что все кандидаты свободно встречаются с избирателями. «Что касается наружной рекламы, то у нас, в Гудаутском районе, в основном преобладает реклама в поддержку Бадры Гунбы. Если говорить о рекламных буклетах от штабов (у нас раздают не листовки, а буклеты), то ко мне домой, например, приходили представители штабов Бадры Гунбы, Адгура Ардзинбы и Роберта Аршбы», - рассказал он.

Давид Дасания, также отметив, что кандидаты проводят встречи, обратил внимание на то, что Бадра Гунба проводит встречи и расставляет рекламу даже в России. «Я нахожусь в Черкесске, и тут стоят баннеры Бадры Гунбы. Дело в том, что в КЧР живут абазины, которых можно назвать «северными абхазами», и как минимум у 3000 из них – гражданство Абхазии, и их всячески убеждали голосовать за него. Впрочем, судя по людям, с которым я встречался, эта пропаганда почти не оказала на них воздействия, и процентов 80 из них будут голосовать за Адгура Ардзинбу», - заявил он.

В России избирательные участки организованы только в Москве и Черкесске. Избиратели из Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии попросили увеличить число участков, и глава ЦИК России заявила о готовности пойти навстречу, но ЦИК Абхазии отказался открыть новые участки в России. 10 февраля ЦИК Абхазии решил направить в Москву 4000 бюллетеней, в Черкесск - 3500, хотя на выборах президента Абхазии в 2020 году в Москве проголосовало около 1000 избирателей. Посол в России Алхас Квициния просил отправить в Москву 7000 бюллетеней, что вызвало дискуссию в избиркоме.

Чиновники работают в избирательных штабах, надеясь на будущую карьеру

В свою очередь аналитик указал, что самым скандальным эпизодом кампании была попытка отправить в Москву 7000 бюллетеней для голосования. «Когда резонно спрашивали «Зачем?», ведь там никогда больше 1000 не голосовало, в ответ начинались разговоры о том, что вот сейчас вдруг все возжелали. В итоге сошлись на 4000. Ну и, кроме того, власть практически парализована – все чиновники работают в избирательных штабах, надеясь на будущую карьеру», - подчеркнул он.

Аналитик также отметил, что, по его данным, на улицах присутствует агитация за всех кандидатов, с существенным преобладанием Гунбы. «Это и не удивительно – деньги туда влили абсолютно безумные. Только местные "авторитетные предприниматели", по моим данным, дали 30 миллионов рублей. Другое дело, что если Гунба победит, то он окажется всем этим людям должен – даже не деньгами, а услугами, местами и так далее. Впрочем, говорят, что у Ардзинбы такая же ситуация с обязтельствами в случае победы», - заявил он.

По словам экспертов, на телевидении много агитации в пользу Бадры Гунбы, но присутствует и агитация за других кандидатов, и в целом отношение ко всем кандидатам ровное. Единственным исключением стала совместная пресс-конференция кандидатов, на которой, по выражению Саида Герзердавы, ведущая буквально «нападала» на Адгура Ардзинбу. «При этом Бадра Гунба выступает там как человек, благодаря которому наладились отношения с Россией, открылся аэропорт», - подчеркнул он.

7 февраля аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс с пассажирами из Москвы. На нем вернулся из России Бадра Гунба, объявивший, что после начала туристического сезона будут совершаться регулярные авиарейсы в города России. Это стало эпизодом предвыборной кампании Гунбы и сигналом о поддержке его кандидатуры Москвой, указали аналитики.

Давид Дасания также отметил, что на пресс-конференции журналисты "буквально набросились" на Ардзинбу. «Они как будто с цепи сорвались», - подчеркнул он, объясняя это тем, что на телевидении остались приверженцы предыдущей власти.

Что касается онлайн агитации, то, по словам Гезердавы, у приверженцев каждого кандидата есть свои телеграм-каналы, на которые они были подписаны еще до начала кампании, и в чужие каналы они не ходят. «Единственное исключение – это канал «Голосуем за Бадри Гунбу», там набралось почти 30 тысяч подписчиков, но, как я слышал, на него заставляли подписываться бюджетников, поэтому эта цифра дутая. Появилась и группа телеграм-каналов. которые занимаются обливанием грязью оппозиции . Это «СовМин», «Инсайдер Абхазии» и «МаджьоTV» (маджьо – это сленговое обращение молодых парней друг к другу). Там оппозицию вообще и Адгура Ардзинбу в частности обвиняют в антироссийской позиции, протурецкости, продажности. Есть и просто личные оскорбления», - рассказал Гезердава.

По словам Давида Дасании, у абхазов больше популярен Facebook*, чем Telegram, но и там наблюдается резкое сегментирование. «Самая популярная группа в Facebook, с 73000 участников – это группа, где выставляют объявления о смерти. А чтобы была какая-то Facebook-группа, телеграм-канал или сайт, который всех объединял – такого нет. Самые популярные группы и каналы набирают от 3000 до 8000 подписчиков», - рассказал он.

Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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