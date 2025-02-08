Участие в авиарейсе Москва - Сухум стало предвыборным ходом Гунбы

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Участие в тестовом рейсе в аэропорт Сухума стало эпизодом предвыборной кампании Бадры Гунбы и сигналом о поддержке его кандидатуры Москвой, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс с пассажирами из Москвы. На нем, в частности, вернулся из России кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба. Он объявил, что из аэропорта после начала туристического сезона будут совершаться регулярные рейсы в города России.

Принимать пассажирские рейсы сухумскому аэропорту запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. 17 июня 2023 года стало известно, что Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции аэропорта до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора. 31 января Бадра Гунба принял участие в рабочем совещании, посвященном вопросу реконструкции Сухумского аэропорта, с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

Участие кандидата в президенты в тестовом авиарейсе прокомментировали "Кавказскому узлу" политолог Дмитрий Орешкин (включен в реестр иностранных агентов), директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко и политолог Давид Дасания.

За неделю до выборов президента Абхазии такой авиаперелёт играет исключительно рекламную роль, указал Дмитрий Орешкин (включен в реестр иностранных агентов). "В этом никаких сомнений нет, что это предвыборная технология. Конечно, это демонстративный, символический акт", - сказал он.

Досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов, в том числе вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба. Переговоры Гунбы с российскими министрами используются для предвыборного пиара, хотя во время предвыборной кампании он не имеет права представлять народ Абхазии, заявил 6 февраля штаб другого кандидата, Адгура Ардзинбы, и призвал ЦИК отреагировать на недобросовестную конкуренцию.

Знак того, что Кремль определился, на кого он ставит

По мнению Орешкина, это событие также может свидетельствовать о том, что Кремль нашёл компромисс с абхазской элитой. «Это такой знак восстановления отношений, и знак того, что Кремль определился, на кого он ставит. И мало того, что определился, он еще и договорился об условиях, то есть были сняты (насколько я понимаю) эти самые наиболее раздражающие абхазскую общественность условия инвестиционного договора со стороны Москвы. Уже некоторое время назад возобновили перечисление денег бюджетникам», - рассказал Орешкин.

В 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Орешкин полагает, что в Кремле решили не форсировать ситуацию с инвестсоглашением. «В Москве решили не подчёркивать специально зависимый статус Абхазии, что она подобна банановой (или мандариновой) республике. Ранее была попытка ужесточить риторику со стороны Москвы, которая требовала отведения земли, но был жесткий ответ со стороны общественности Абхазии. И вот сейчас нашли тот самый взаимоприемлемый компромисс. Еще один конфликт для Кремля, видимо, недопустим на фоне украинского конфликта, и решили договариваться. Терять Абхазию или получать какую-то непредсказуемую власть в Абхазии Москва не готова», - пояснил политолог.

Евгений Минченко также указал, что авиаполёт из Москвы в Сухум действительно напоминает рекламную акцию в поддержку Гунбы в расчете на то, что новый глава Абхазии будет "более договороспособен".

Очевидный показатель поддержки Гунбы со стороны Москвы

"Это очевидный показатель поддержки Гунбы со стороны Москвы. И вопрос даже не в инвестсоглашении, а в конструктивности и эффективности нового руководителя», - сказал Минченко.

Поездка Бадры Гунбы в Москву имела целью показать избирателям, что Россия готова разговаривать только с ним. Это является применением административного ресурса и нарушает законодательство о выборах, указали ранее абхазские политологи и юристы.

В свою очередь Давид Дасания отметил, что авиаперелет не просто рекламный ход, а грубое нарушение избирательного права. «Это является нарушением. Это дает проигравшей стороне, если кандидат от власти выигрывает, полное право на непринятие итогов голосования», - сказал он.

По мнению политолога, Россия вынужденно идет на нормализацию отношений с Абхазией. «Мне кажется, что российские олигархи натворили очень плохие дела, и теперь российская власть отдувается за них, обидевшись на то, что абхазы не приняли антиабхазское соглашение по инвестициям. Ведь Абхазия [как государство] по сути российский проект. Если бы этот проект был успешным, если бы республика Абхазия начала расцветать, то, естественно, это был бы плюс для Российской Федерации на международной арене. Но на самом деле жизнь в Абхазии очень сложна. И если Абхазия находится в крайне бедственном положении, то это, прежде всего, ударяет по международному авторитету России», - сказал Дасания.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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